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12 апреля 2017, 18:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Кахабер Цхададзе: Такие ошибки нельзя допускать, нельзя проигрывать единоборства

Главный тренер алматинского «Кайрата» Кахабер Цхададзе прокомментировал матч Премьер-Лиги с костанайским «Тоболом» — 2:2.

— Тяжелая была игра. К сожалению, пропустили глупые голы — потеряли два очка. Индивидуальную игру проиграли два раза. Конечно, обидно иметь такую фору в первом тайме и пропустить два гола. Претензий к общекомандной игре, к футболистам нет. Довольно хороший футбол играли. Еще раз повторяю, такие ошибки нельзя допускать, нельзя проигрывать единоборства.

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