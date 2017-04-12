Кахабер Цхададзе: Такие ошибки нельзя допускать, нельзя проигрывать единоборства

— Тяжелая была игра. К сожалению, пропустили глупые голы — потеряли два очка. Индивидуальную игру проиграли два раза. Конечно, обидно иметь такую фору в первом тайме и пропустить два гола. Претензий к общекомандной игре, к футболистам нет. Довольно хороший футбол играли. Еще раз повторяю, такие ошибки нельзя допускать, нельзя проигрывать единоборства.