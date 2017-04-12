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12 апреля 2017, 17:49 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист «Дженоа» Иццо дисквалифицирован за сокрытие информации о договорных матчах

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Центральный защитник итальянского футбольного клуба «Дженоа» Армандо Иццо получил 18-месячную дисквалификацию за сокрытие информации о договорных матчах. Об этом сообщает портал Football Italia.

Защитник наказан по результатам расследования в отношении его бывшего клуба Авеллино под подозрение попали матчи против Модены и Реджины в сезоне-2013/14. Увеличить
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25-летний футболист получил 18-месячную дисквалификацию, хотя прокурор запрашивал отстранение на шесть лет. Иццо наказан по результатам расследования в отношении его бывшего клуба «Авеллино», под подозрение попали матчи против «Модены» и «Реджины» в сезоне-2013/14.

Иццо выступал за «Авеллино» с января 2012 по июль 2014 года. В текущем сезоне защитник провел 29 матчей в чемпионате Италии, в которых сделал две результативных передачи. «Авеллино» выступает во втором итальянском дивизионе. В сезоне-2013/14 клуб занял 12-е место.

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