Футболист «Дженоа» Иццо дисквалифицирован за сокрытие информации о договорных матчах

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25-летний футболист получил 18-месячную дисквалификацию, хотя прокурор запрашивал отстранение на шесть лет. Иццо наказан по результатам расследования в отношении его бывшего клуба «Авеллино», под подозрение попали матчи против «Модены» и «Реджины» в сезоне-2013/14.

Иццо выступал за «Авеллино» с января 2012 по июль 2014 года. В текущем сезоне защитник провел 29 матчей в чемпионате Италии, в которых сделал две результативных передачи. «Авеллино» выступает во втором итальянском дивизионе. В сезоне-2013/14 клуб занял 12-е место.