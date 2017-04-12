«Тобол» отыграл два гола у «Кайрата» и вырвал ничью
Костанайский «Тобол» в матче шестого тура
Премьер-Лиги сыграл вничью с алматинским «Кайратом» — 2:2, пишет Sports.kz.
На голы Иво Иличевича и Жерара Гоу в первом тайме, во втором ответили Алексей Щеткин и Сергей Малый.
Теперь у «Тобола» стало 12-ть очков, а у «Кайрата» на один балл меньше.
«Тобол» — «Кайрат» 2:2 (0:1)
Голы: Иличевич 19 (0:1), Гоу 42 (0:2), Щеткин 51 (1:2), Малый 83 (2:2).
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