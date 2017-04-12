«Тобол» отыграл два гола у «Кайрата» и вырвал ничью

На голы Иво Иличевича и Жерара Гоу в первом тайме, во втором ответили Алексей Щеткин и Сергей Малый.



Теперь у «Тобола» стало 12-ть очков, а у «Кайрата» на один балл меньше.



«Тобол» — «Кайрат» 2:2 (0:1)

Голы: Иличевич 19 (0:1), Гоу 42 (0:2), Щеткин 51 (1:2), Малый 83 (2:2).