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12 апреля 2017, 16:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«МЮ» может продать де Хеа в «Реал», но взамен хочет заполучить Крооса

Руководство «Манчестер Юнайтед» может отпустить Давида де Хеа в «Реал», если мадридцы вновь захотят приобрести 26-летнего вратаря. Об этом сообщает The Independent.

В «МЮ» уже присмотрели замену де Хеа на случай ухода в лице Самира Хандановича или голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, но с россонери ещё нужно договориться.

Если переговоры по де Хеа начнутся, то в обратном направлении может проследовать хавбек «Реала» Тони Кроос, которого главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью хочет видеть в команде. Немец может стать частью сделки между двумя клубами. Моуринью хочет укрепить среднюю линию в свете возможного ухода Майкла Кэррика.

Сообщается, что португальский специалист также заинтересован в услугах Карлоса Касемиро, но руководство «Реала» не хочет продавать игрока.

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