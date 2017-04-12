«МЮ» может продать де Хеа в «Реал», но взамен хочет заполучить Крооса

В «МЮ» уже присмотрели замену де Хеа на случай ухода в лице Самира Хандановича или голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, но с россонери ещё нужно договориться.



Если переговоры по де Хеа начнутся, то в обратном направлении может проследовать хавбек «Реала» Тони Кроос, которого главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью хочет видеть в команде. Немец может стать частью сделки между двумя клубами. Моуринью хочет укрепить среднюю линию в свете возможного ухода Майкла Кэррика.



Сообщается, что португальский специалист также заинтересован в услугах Карлоса Касемиро, но руководство «Реала» не хочет продавать игрока.