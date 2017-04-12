«Заря» сыграет против «Динамо» без основного вратаря и нападающего
У двух основных игроков «Зари» — незалеченные травмы накануне игры с киевлянами.
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Видимо, что-то случилось...
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На матч с киевским «Динамо», который станет центральным противостоянием 25-го тура украинской
Основной голкипер «Зари» Алексей Шевченко и нападающий Владислав Кулач, скорее всего, пропустят поединок против «Динамо». Об этом сообщает Xsport.
Алексей испытывает проблемы со спиной, в то время как травма Кулача остается неизвестной. Помимо того, в общей группе уже занимается защитник Вячеслав Чечер, который получил повреждение в последнем матче.
«Заря» примет «Динамо» в Запорожье. Игра состоится в пятницу, 14 апреля. Начало — в 19.00.
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, «Заря» — на третьем месте.
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