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12 апреля 2017, 16:38 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Заря» сыграет против «Динамо» без основного вратаря и нападающего

У двух основных игроков «Зари» — незалеченные травмы накануне игры с киевлянами.

У двух основных игроков Зари — <span class=error>незалеченные</span> травмы накануне игры с киевлянами. Увеличить
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На матч с киевским «Динамо», который станет центральным противостоянием 25-го тура украинской Премьер-лиги, луганская «Заря» выйдет не самым сильным составом.

Основной голкипер «Зари» Алексей Шевченко и нападающий Владислав Кулач, скорее всего, пропустят поединок против «Динамо». Об этом сообщает Xsport.

Алексей испытывает проблемы со спиной, в то время как травма Кулача остается неизвестной. Помимо того, в общей группе уже занимается защитник Вячеслав Чечер, который получил повреждение в последнем матче.

«Заря» примет «Динамо» в Запорожье. Игра состоится в пятницу, 14 апреля. Начало — в 19.00.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, «Заря» — на третьем месте.

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