Станимир Стойлов: Мы еще месяц не будем тренироваться на «Астана Арене»

— Сегодня был интересный футбол. Обе команды старались комбинировать. В начале первого тайма мы полностью владели преимуществом на поле. Забили гол, упустили массу моментов, чтобы забить еще. Потом «Актобе» перехватил инициативу. Также имел свои моменты, чтобы забить. Второй тайм в похожем ключе прошел. Я рад, что удалось забить три гола и выиграть. Думаю, сегодня был довольно качественный футбол. Причем с обеих сторон. «Актобе» тоже показал хороший уровень. Ну и мои футболисты тоже старались. Но у нас по-прежнему остро стоит вопрос по форме наших нападающих.



— После того, как вы пожаловались на качество газона в Атырау, надлежащие органы задвигались. Выехали с проверками. Может вам чаще поднимать такие вопросы, проблемы казахстанского футбола? Чтобы ФФК как-то работала?

— Знаете, я говорил, что я не буду играть на таких полях. Я хочу лишь поднять условия для футбола, поднять уровень каждой игры и казахстанского футбола в целом. Это, считаю — наша обязанность. Легионеры приезжают играть в страну. Я переживаю за них, травмоопасно ведь. Я переживаю за это. «Астана» должна правильно набирать форму к Лиге Чемпионов. Мы ведь еще месяц не будем тренироваться на «Астана Арене». Неизвестно, когда начнем. Есть разговоры, что там будут опять какие-то концерты, опять закроют стадион. Нам как готовиться к важным матчам Лиги Чемпионов? Нужны нормальные условия, чтобы команда правильно прошла подготовку. А мы сейчас должны ездить туда-сюда. При этом хочу сказать спасибо нашему клубу. За два дня постарались настолько, насколько возможно привести поле в порядок. Повторюсь, я хочу хороших условий. Если руководство клубов и Федерация не понимают этого, это их проблемы. С таким подходом мы будем еще много лет далеко от европейского футбола. Если понимают, будет и качество футболистов выше, и уровень игры другой. Я еще раз повторюсь, два месяца готовились играть в одних условиях, приехали играть здесь — все по-другому. Другой футбол. Не думаю, что проблема в деньгах. Деньги есть, денег хватает. Просто нужно задуматься. Я уже три года это говорю. Дай Бог, что все разрешится. Вот сейчас вопрос — где будет играть теперь «Актобе»? Они тоже ведь должны где-то играть?



— Вопрос по Жалмукану. В Атырау он сыграл неплохой первый тайм. Сегодня вышел и забил. Ваше мнение? Он готов играть уже с первых минут?

— Я думаю, да. Он хорошо себя показывает. Каждую тренировку и каждую игру. Постепенно они учатся нашей игре, нашему ритму. Думаю, придет еще их время. Если ты готовишься хорошо, Бог всегда тебя наградит за это. Ты вырастешь в футболиста серьезного уровня.