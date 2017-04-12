Станимир Стойлов: Мы еще месяц не будем тренироваться на «Астана Арене»
Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал игру
Премьер-Лиги с «Актобе» — 3:0.
— Сегодня был интересный футбол. Обе команды старались комбинировать. В начале первого тайма мы полностью владели преимуществом на поле. Забили гол, упустили массу моментов, чтобы забить еще. Потом «Актобе» перехватил инициативу. Также имел свои моменты, чтобы забить. Второй тайм в похожем ключе прошел. Я рад, что удалось забить три гола и выиграть. Думаю, сегодня был довольно качественный футбол. Причем с обеих сторон. «Актобе» тоже показал хороший уровень. Ну и мои футболисты тоже старались. Но у нас
— После того, как вы пожаловались на качество газона в Атырау, надлежащие органы задвигались. Выехали с проверками. Может вам чаще поднимать такие вопросы, проблемы казахстанского футбола? Чтобы ФФК
— Знаете, я говорил, что я не буду играть на таких полях. Я хочу лишь поднять условия для футбола, поднять уровень каждой игры и казахстанского футбола в целом. Это, считаю — наша обязанность. Легионеры приезжают играть в страну. Я переживаю за них, травмоопасно ведь. Я переживаю за это. «Астана» должна правильно набирать форму к Лиге Чемпионов. Мы ведь еще месяц не будем тренироваться на «Астана Арене». Неизвестно, когда начнем. Есть разговоры, что там будут опять
— Вопрос по Жалмукану. В Атырау он сыграл неплохой первый тайм. Сегодня вышел и забил. Ваше мнение? Он готов играть уже с первых минут?
— Я думаю, да. Он хорошо себя показывает. Каждую тренировку и каждую игру. Постепенно они учатся нашей игре, нашему ритму. Думаю, придет еще их время. Если ты готовишься хорошо, Бог всегда тебя наградит за это. Ты вырастешь в футболиста серьезного уровня.
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