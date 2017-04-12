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Соответствующее заявление в среду днем распространила пресс-служба НСК «Олимпийский».

«В звязи с повышенными мерами безопасности вход болельщиков на территорию стадиона с рюкзаками и многогабаритными сумками будет ограничен. Рюкзаки и многогабаритные сумки можно будет оставить в камерах хранения», — говорится в сообщении.

Матч «Динамо» — «Шахтер» состоится в пятницу, 21 апреля. Начало — в 20:00.

Напомним, вчера накануне поединка Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако» в Дортмунде возле автобуса немецкой команды произошли три взрыва. Незначительно пострадал игрок «Боруссии» Марк Бартра.