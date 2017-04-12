Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29404984/
12 апреля 2017, 15:45 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

На матче «Динамо» — «Шахтер» ограничат вход с большими сумками

21 апреля в Киеве на НСК «Олимпийский» пройдет матч 26-го тура Премьер-лиги «Динамо» — «Шахтер». Вход на стадион ограничат для болельщиков с габаритными сумками и рюкзаками.

На <span class=error>НСК</span> Олимпийский будут приняты повышенные меры безопасности. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соответствующее заявление в среду днем распространила пресс-служба НСК «Олимпийский».

«В звязи с повышенными мерами безопасности вход болельщиков на территорию стадиона с рюкзаками и многогабаритными сумками будет ограничен. Рюкзаки и многогабаритные сумки можно будет оставить в камерах хранения», — говорится в сообщении.

Матч «Динамо» — «Шахтер» состоится в пятницу, 21 апреля. Начало — в 20:00.

Напомним, вчера накануне поединка Лиги чемпионов «Боруссия» — «Монако» в Дортмунде возле автобуса немецкой команды произошли три взрыва. Незначительно пострадал игрок «Боруссии» Марк Бартра.

Динамо К
Новости Матчи Состав Статистика
Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
12 апреля

Грузия отказалась от российского газа до конца года – будет покупать у Азербайджана

Укрепление границ ЕС никак не повлияет на будущий безвиз с Украиной – евродепутат

Пенсионной реформы ожидают 12 миллионов украинцев - Рева