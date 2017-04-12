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12 апреля 2017, 15:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Дженоа» Иццо отстранён от футбола на 18 месяцев за договорные матчи

Защитник «Дженоа» Армандо Иццо дисквалифицирован на полтора года за участие в договорных матчах.

Об этом сообщает Football Italia.

В начале марта появилась информация, что федерация футбола Италии продолжает расследование о возможном участии клуба Серии В «Авеллино» в договорных матчах. В мае прошлого года под подозрение попали два матча этой команды в сезоне-2013/14: «Модена» — «Авеллино» (1:0) и «Авеллино» — «Реджина» (3:0).

Армандо Иццо, выступавший за «Авеллино», был обвинён в организации нужных исходов. Обвинение просило отстранить футболиста на шесть лет. Наказание могло коснуться и президента клуба Вальтера Такконе, но он был оправдан.

Пока не ясно, будет ли Иццо обжаловать приговор, но агент 25-летнего защитника отметил, что его клиент ни в чём не виноват.

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