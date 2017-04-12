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12 апреля 2017, 15:11 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Атырау» и «Шахтер» разошлись миром

В матче шестого тура Премьер-Лиги «Атырау» сыграл вничью с карагандинским «Шахтером» — 3:3, пишет Sports.kz.

В матче шестого тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>Атырау</span> сыграл вничью с карагандинским Шахтером — 3:3 пишет Sports.kz. Увеличить
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На гол Дауренбека Тажимбетова ответил Шавкат Саломов, через минуту Ренат Хайруллин вывел гостей вперед, казалось, итог дублем подвел Юре Обшивач, однако затем забил еще Оралхан Омиртаев.

Теперь у «Атырау» минус шесть очков, а у «Шахтера» плюс два.

«Атырау» — «Шахтер» 3:3 (0:1)
Голы: Тажимбетов 10 (0:1), Саломов 28 (1:1), Хайруллин 29 (1:2), Обшивач 77 (2:2), Обшивач 82 (3:2), Омиртаев 90 (3:3).

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