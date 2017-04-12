«Атырау» и «Шахтер» разошлись миром

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На гол Дауренбека Тажимбетова ответил Шавкат Саломов, через минуту Ренат Хайруллин вывел гостей вперед, казалось, итог дублем подвел Юре Обшивач, однако затем забил еще Оралхан Омиртаев.



Теперь у «Атырау» минус шесть очков, а у «Шахтера» плюс два.



«Атырау» — «Шахтер» 3:3 (0:1)

Голы: Тажимбетов 10 (0:1), Саломов 28 (1:1), Хайруллин 29 (1:2), Обшивач 77 (2:2), Обшивач 82 (3:2), Омиртаев 90 (3:3).