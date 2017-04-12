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12 апреля 2017, 14:53 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Игорь Рахаев: Такие моменты, как мы имели, мы обязаны реализовывать

Главный тренер «Актобе» Игорь Рахаев прокомментировал матч Премьер-Лиги с «Астаной» — 0:3.

Главный тренер <span class=error>Актобе</span> Игорь <span class=error>Рахаев</span> прокомментировал матч <nobr>Премьер-Лиги</nobr> с <span class=error>Астаной</span> — 0:3. Увеличить
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— Добрый вечер всем! В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Было приятно играть, когда чувствуешь атмосферу «своего поля». Мы сегодня играли как дома. По игре — тут много не скажешь. Нужно забивать свои моменты и все. Не забиваешь ты — забьют тебе. Так и сложилось. Такие моменты, как мы имели, мы обязаны реализовывать.

— С выходом Кассиано появилась острота в атаке. Почему вы не выпустили бразильца с первых минут?
— Мы хотели усилить игру именно во втором тайме. Мы все сделали так, как и задумывали. Думаю, все получилось. Просто забей свои моменты, по-другому бы игра сложилась. Хоть один момент из всех.

— Вопрос по Байтане. С «Акжайыком» он удачно вышел на замену, усилил игру. Сегодня он даже со скамейки запасных на поле не появился…
— У нас есть три замены. Мы сделали все три. Вышли те игроки, которые, мы считали, были нужны в этой игре.

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