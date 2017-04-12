Игорь Рахаев: Такие моменты, как мы имели, мы обязаны реализовывать
Главный тренер «Актобе» Игорь Рахаев прокомментировал матч
Премьер-Лиги с «Астаной» — 0:3.
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Видимо, что-то случилось...
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— Добрый вечер всем! В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Было приятно играть, когда чувствуешь атмосферу «своего поля». Мы сегодня играли как дома. По игре — тут много не скажешь. Нужно забивать свои моменты и все. Не забиваешь ты — забьют тебе. Так и сложилось. Такие моменты, как мы имели, мы обязаны реализовывать.
— С выходом Кассиано появилась острота в атаке. Почему вы не выпустили бразильца с первых минут?
— Мы хотели усилить игру именно во втором тайме. Мы все сделали так, как и задумывали. Думаю, все получилось. Просто забей свои моменты,
— Вопрос по Байтане. С «Акжайыком» он удачно вышел на замену, усилил игру. Сегодня он даже со скамейки запасных на поле не появился…
— У нас есть три замены. Мы сделали все три. Вышли те игроки, которые, мы считали, были нужны в этой игре.
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