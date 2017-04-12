«Ордабасы» нанес «Кайсару» первое поражение в сезоне и вышел в лидеры КПЛ
Футболисты «Ордабасы» обыграли кызылординский «Кайсар» в домашнем матче шестого тура казахстанской
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра проходила сегодня, 12 апреля, на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0.
Автором победного гола на 52-й минуте стал грузинский нападающий «Ордабасы» Отар Марцваладзе, удачно сыгравший на добивании.
Для «Ордабасы» эта победа стала четвертой в сезоне. Шымкентский клуб с 13 очками возглавляет турнирную таблицу, однако провел на один матч больше, чем большинство клубов.
Для «Кайсара» это поражение стало первым в сезоне. Кызылординский клуб имеет в своем активе 11 очков.
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