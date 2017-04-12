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12 апреля 2017, 14:26 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Астана» разгромила «Актобе» и поднялась на второе место в КПЛ

Футболисты «Астаны» разгромили «Актобе» в домашнем матче шестого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Футболисты <span class=error>Астаны</span> разгромили <span class=error>Актобе</span> в домашнем матче шестого тура казахстанской <nobr>премьер-лиги</nobr> передает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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Игра проходила в столице сегодня, 12 апреля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Первый гол «Астаны» на 12-й минуте забил воспитанник «Актобе» Юрий Логвиненко. Еще два мяча в ворота «Актобе» отправились в концовке матча. На 87-й минуте отличился конголезец Жуниор Кабананга, а в компенсированное время — Дидар Жалмукан, который также является воспитанником «Актобе».

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Матчи «Актобе» — «Атырау» и «Актобе» — «Шахтер» перенесены на более поздний срок

В связи с запретом на проведение матчей на резервном стадионе ФК «Актобе», неготовностью Центрального стадиона г. Актобе, на основании обращения ФК «Актобе» в Профессиональную футбольную лигу Казахстана, принято решение о переносах следующих матчей на более поздний срок.
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