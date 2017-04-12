«Астана» разгромила «Актобе» и поднялась на второе место в КПЛ
Футболисты «Астаны» разгромили «Актобе» в домашнем матче шестого тура казахстанской
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра проходила в столице сегодня, 12 апреля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Первый гол «Астаны» на 12-й минуте забил воспитанник «Актобе» Юрий Логвиненко. Еще два мяча в ворота «Актобе» отправились в концовке матча. На 87-й минуте отличился конголезец Жуниор Кабананга, а в компенсированное время — Дидар Жалмукан, который также является воспитанником «Актобе».
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