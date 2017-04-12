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12 апреля 2017, 12:47 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Экс-игрок харьковского «Металлиста» отсудил у клуба 3,3 миллиона гривен

Коминтерновский суд Харькова частично удовлетворил иск экс-игрока «Металлиста». По информации «Футбол 24», речь об иске Сергея Болбата к харьковскому клубу.

Суд частично удовлетворил иск игрока. Увеличить
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Игрок «Локерена» просил обязать «Металлист» провести полный расчет по зарплате в соответствии с контрактом (который был заключен 29 августа 2014 года сроком до 31 мая 2015 года) и договором о порядке и условиях выплаты вознаграждения в размере 800 тыс. грн. и 195 тыс. 686 долл. США, а также выплатить в его пользу средний заработок за все время задержки проведения полного расчета при увольнении в размере 503 тыс. долларов США.

Суд решил взыскать с ОАО «ФК «Металлист» в пользу Сергея Болбата 3 млн 315 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, «Металлист» в чемпионате Украины по футболу сезона 2015/16 годов занял 10 место, но из-за огромных долгов перед футболистами, тренерским штабом и обслуживающим персоналом, клуб не прошёл аттестацию для участия в Чемпионате Украины по футболу сезона 2016/17 и потерял профессиональный статус.

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