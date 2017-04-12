«Атырау» может принять россиянин
Как стало известно Sports.kz, новым главным тренером «Атырау» может стать российский специалист Сергей Павлов.
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До сих пор этот 61-летний специалист работал главным тренером «Энергии» (Камышин), «Сатурна» (Раменское), «Уралана» (Элиста), «Черноморца» (Новосроссийск), «Луча-Энергии» (Владивосток), «Кубани» (Краснодар), «Шинника» (Ярославль), московского «Торпедо», был ассистентом главного в национальной сборной России и московском «Спартаке». Последнее место работы — главный тренер тульского «Арсенала», которое он покинул в октябре прошлого года.
По имеющейся информации, руководство ФК «Атырау» провело переговоры с Сергеем Павловым, и стороны, похоже, пришли к соглашению.
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