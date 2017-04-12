12 апреля ФК БАТЭ исполняется 21 год

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Не стал исключением и очередной праздник, в преддверии которого полузащитники «желто-синих» Евгений Березкин и Валериане Гвилия отправились на улицы Борисова, чтобы поздравить с днем рождения клуба жителей города на Березине, сообщает официальный сайт борисовчан.