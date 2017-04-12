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12 апреля 2017, 11:59 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

12 апреля ФК БАТЭ исполняется 21 год

Ровно 21 год назад, 12 апреля 1996-го, был основан футбольный клуб БАТЭ. В свои дни рождения БАТЭ больше любит дарить подарки, чем получать.

Ровно 21 год назад 12 апреля 1996-го был основан футбольный клуб <span class=error>БАТЭ</span>. В свои дни рождения <span class=error>БАТЭ</span> больше любит дарить подарки чем получать. Увеличить
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Не стал исключением и очередной праздник, в преддверии которого полузащитники «желто-синих» Евгений Березкин и Валериане Гвилия отправились на улицы Борисова, чтобы поздравить с днем рождения клуба жителей города на Березине, сообщает официальный сайт борисовчан.

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