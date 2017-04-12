12 апреля ФК БАТЭ исполняется 21 год
Ровно 21 год назад, 12 апреля 1996-го, был основан футбольный клуб БАТЭ. В свои дни рождения БАТЭ больше любит дарить подарки, чем получать.
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Видимо, что-то случилось...
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Не стал исключением и очередной праздник, в преддверии которого полузащитники «желто-синих» Евгений Березкин и Валериане Гвилия отправились на улицы Борисова, чтобы поздравить с днем рождения клуба жителей города на Березине, сообщает официальный сайт борисовчан.
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