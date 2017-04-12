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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29400767/
12 апреля 2017, 11:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Верон в возрасте 42 лет сыграл за «Эстудиантес» в Кубке Либертадорес

Живая легенда аргентинского футбола Хуан Себастьян Верон, в декабре прошлого года объявивший о возобновлении карьеры, провёл первый матч за «Эстудиантес», президентом которого является.

В возрасте 42 лет Верон вышел на поле в матче Кубка Либертадорес с «Барселоной» из Гуаякиля. Аргентинец отыграл 59 минут, но это не спасло команду от поражения (0:2).

Хуан Себастьян Верон является воспитанником «Эстудиантеса», в который после богатой европейской карьеры вернулся летом 2006 года.
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