Верон в возрасте 42 лет сыграл за «Эстудиантес» в Кубке Либертадорес

В возрасте 42 лет Верон вышел на поле в матче Кубка Либертадорес с «Барселоной» из Гуаякиля. Аргентинец отыграл 59 минут, но это не спасло команду от поражения (0:2).



Хуан Себастьян Верон является воспитанником «Эстудиантеса», в который после богатой европейской карьеры вернулся летом 2006 года.

