Верон в возрасте 42 лет сыграл за «Эстудиантес» в Кубке Либертадорес
Живая легенда аргентинского футбола Хуан Себастьян Верон, в декабре прошлого года объявивший о возобновлении карьеры, провёл первый матч за «Эстудиантес», президентом которого является.
В возрасте 42 лет Верон вышел на поле в матче Кубка Либертадорес с «Барселоной» из Гуаякиля. Аргентинец отыграл 59 минут, но это не спасло команду от поражения (0:2).
Хуан Себастьян Верон является воспитанником «Эстудиантеса», в который после богатой европейской карьеры вернулся летом 2006 года.
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