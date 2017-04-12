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12 апреля 2017, 11:31 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Рассмотрение апелляции Месси по налоговому делу начнется 20 апреля

МАДРИД, 12 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Верховный суд Испании 20 апреля приступит к рассмотрению апелляции футболиста испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщило агентство ЭФЭ.

<em>МАДРИД 12 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина <span class=error>Воробьева</span>/. </em>Верховный суд Испании 20 апреля приступит к рассмотрению апелляции футболиста испанской Барселоны и сборной Аргентины <span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span> по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщило агентство <span class=error>ЭФЭ</span>. Увеличить
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Ранее суд каталонской столицы приговорил Месси к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. После этого адвокаты футболиста заявили, что обжалуют данное решение, поскольку у них «есть основания для защиты». Рассмотрение апелляции состоится всего за три дня до «класико» — матча между «Барселоной» и мадридским «Реалом» в чемпионате Испании. Два самых титулованных испанских клуба сыграют 23 апреля в 20:45 по местному времени (21:45 мск) на столичном стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Спортсмен и его отец Хорхе Орасио Месси обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в 4,1 млн евро. По данным прокурора, игрок не заплатил налоги с прибыли, полученной в 2007, 2008 и 2009 годах. На суде футболист заверял, что именно Хорхе Орасио Месси занимался его финансовыми делами, а он никогда не интересовался темой налогов и не обсуждал данный вопрос со своим отцом.

В июле прошлого года суд приговорил Лионеля и Хорхе Орасио Месси к 21 месяцу тюрьмы. Кроме того, на аргентинца был наложен штраф в размере 2 млн евро, а на отца — 1,5 млн евро. Согласно испанским законам, обвиняемому могут позволить не отбывать тюремный срок в случае, если преступление совершено впервые, а приговор не превышает двух лет.

Месси — воспитанник футбольной академии «Барселоны», выступает в составе первой команды с 17 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба и рекордсменом в истории футбола по количеству «Золотых мячей» (пять).

В составе сборной Аргентинынападающий завоевал серебро чемпионата мира в 2014 году и был признан лучшим игроком турнира. 29-летний форвард также является чемпионом Олимпийских игр — 2008.

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