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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29400477/
12 апреля 2017, 11:29 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Алекс Тейшейра помог «Цзянсу Сунин» первой из команд пробиться в плей-оф Лиги Чемпионов АФК

Вчера состоялись матчи 4-го тура Лиги Чемпионов АФК. «Цзянсу Сунин» Алекса Тейшейры принимал «Гамба Осаку». Гости не смогли создать трудностей хозяевам поля, которые еще в первом тайме решили судьбу матча.

Бывший игрок «Шахтера» Алекс Тейшейра стал героем поединка. На 3-й минуте он сам отобрал мяч, прошел и пробил под перекладину, еще через четыре минуты он ассистировал Рамиресу. Третий мяч также был забит после подачи Тейшейры, бразилец со штрафного выполнил мягкий заброс на голову партнеру, который точно пробил по воротам.

3:0 — уверенная победа команды Тейшейры и она досрочно завоевывает место в плей-офф Лиги Чемпионов, первой среди всех участников.
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