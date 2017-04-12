Алекс Тейшейра помог «Цзянсу Сунин» первой из команд пробиться в плей-оф Лиги Чемпионов АФК

Бывший игрок «Шахтера» Алекс Тейшейра стал героем поединка. На 3-й минуте он сам отобрал мяч, прошел и пробил под перекладину, еще через четыре минуты он ассистировал Рамиресу. Третий мяч также был забит после подачи Тейшейры, бразилец со штрафного выполнил мягкий заброс на голову партнеру, который точно пробил по воротам.

3:0 — уверенная победа команды Тейшейры и она досрочно завоевывает место в плей-офф Лиги Чемпионов, первой среди всех участников.