Один из лучших защитников в мире в своём возрасте Загаду может покинуть ПСЖ

17-летний футболист считается одним из лучших защитников в мире в своём возрасте.



Le Parisien сообщает, что защитник юношеской сборной Франции собирается покинуть «ПСЖ» и может перебраться в Англию. В услугах Загаду заинтересован «Манчестер Сити». Также за футболистом следят скауты «Вольфсбурга».



В июне Дан-Аксель Загаду отпразднует свой 18-й день рождения и получит право подписать первый профессиональный контракт, однако делать это игрок не хочет. Руководство «ПСЖ» пытается переубедить Загаду и уже привлекает футболиста к работе с первой командой.