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12 апреля 2017, 11:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Один из лучших защитников в мире в своём возрасте Загаду может покинуть ПСЖ

Защитник «ПСЖ» Дан-Аксель Загаду может сменить клубную прописку.

17-летний футболист считается одним из лучших защитников в мире в своём возрасте.

Le Parisien сообщает, что защитник юношеской сборной Франции собирается покинуть «ПСЖ» и может перебраться в Англию. В услугах Загаду заинтересован «Манчестер Сити». Также за футболистом следят скауты «Вольфсбурга».

В июне Дан-Аксель Загаду отпразднует свой 18-й день рождения и получит право подписать первый профессиональный контракт, однако делать это игрок не хочет. Руководство «ПСЖ» пытается переубедить Загаду и уже привлекает футболиста к работе с первой командой.

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