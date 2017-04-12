Один из лучших защитников в мире в своём возрасте Загаду может покинуть ПСЖ
Защитник «ПСЖ»
Дан-Аксель Загаду может сменить клубную прописку.
17-летний футболист считается одним из лучших защитников в мире в своём возрасте.
Le Parisien сообщает, что защитник юношеской сборной Франции собирается покинуть «ПСЖ» и может перебраться в Англию. В услугах Загаду заинтересован «Манчестер Сити». Также за футболистом следят скауты «Вольфсбурга».
В июне
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