Китайский инвестор прибыл в «Милан», чтобы завершить покупку клуба

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



Китайский бизнесмен был замечен в аэропорту Мальпенсы. Ли Йонхонг должен перечислить € 190 млн в дополнение к уже находящимся в распоряжении россонери € 250 млн. По данным источника, деньги будут храниться на счету компании Fininvest, которой руководит президент «Милана» Сильвио Берлускони.



В ближайшее время также состоится заседание, на котором будет решаться будущее главного тренера клуба Винченцо Монтеллы.