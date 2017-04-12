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12 апреля 2017, 11:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Китайский инвестор прибыл в «Милан», чтобы завершить покупку клуба

Китайский инвестор Ли Йонхонг прибыл в Италию, чтобы завершить переговоры по покупке «Милана».

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Китайский бизнесмен был замечен в аэропорту Мальпенсы. Ли Йонхонг должен перечислить € 190 млн в дополнение к уже находящимся в распоряжении россонери € 250 млн. По данным источника, деньги будут храниться на счету компании Fininvest, которой руководит президент «Милана» Сильвио Берлускони.

В ближайшее время также состоится заседание, на котором будет решаться будущее главного тренера клуба Винченцо Монтеллы.

Милан
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