Китайский инвестор прибыл в «Милан», чтобы завершить покупку клуба
Китайский инвестор Ли Йонхонг прибыл в Италию, чтобы завершить переговоры по покупке «Милана».
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Китайский бизнесмен был замечен в аэропорту Мальпенсы. Ли Йонхонг должен перечислить € 190 млн в дополнение к уже находящимся в распоряжении россонери € 250 млн. По данным источника, деньги будут храниться на счету компании Fininvest, которой руководит президент «Милана» Сильвио Берлускони.
В ближайшее время также состоится заседание, на котором будет решаться будущее главного тренера клуба Винченцо Монтеллы.
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