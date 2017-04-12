Инцидент произошёл ещё в декабре, после матча 14-го тура с «Арсеналом» (1:5).



Осуждённый Нигел Уильямс после игры повздорил с другом Марком Мандей, с которым был знаком 14 лет. Спор перерос в драку. Об этом сообщает Independent.



Уильямс ударил приятеля по голове, в результате чего у Мандея произошло кровоизлияние. Болельщик был доставлен в больницу, где скончался. У умершего остались трое детей.



39-летний болельщик «Вест Хэма» признался в содеянном. Фанат осуждён за непредумышленное убийство.