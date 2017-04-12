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12 апреля 2017, 10:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фанат «Вест Хэма» убил друга после поражения от «Арсенала» — 1:5

В Лондоне болельщика «Вест Хэм Юнайтед» приговорили к пяти годам лишения свободы за убийство.

Инцидент произошёл ещё в декабре, после матча 14-го тура с «Арсеналом» (1:5).

Осуждённый Нигел Уильямс после игры повздорил с другом Марком Мандей, с которым был знаком 14 лет. Спор перерос в драку. Об этом сообщает Independent.

Уильямс ударил приятеля по голове, в результате чего у Мандея произошло кровоизлияние. Болельщик был доставлен в больницу, где скончался. У умершего остались трое детей.

39-летний болельщик «Вест Хэма» признался в содеянном. Фанат осуждён за непредумышленное убийство.

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