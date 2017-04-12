Воспитанники «Кайрата» завершили выступления на турнире в Москве
Воспитанники академии футбольного клуба «Кайрат» 2002 года рождения сыграли заключительный матч на турнире в Москве.
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Завершающим матчем для алматинцев на международном турнире памяти Иванова, была встреча с московским «Динамо». Командам в этой игре победителя выявить не удалось, итоговый счет — 1:1, за «желто-черных» голом отметился Алибек Жумабек.
Всего за весь турнир алматинские юноши сыграли пять матчей, два из которых завершились ничейным результатом. Главный тренер команды — Кирилл Морунов.
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