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12 апреля 2017, 10:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Компенсация в случае ухода Симеоне из «Атлетико» может превысить € 20 млн

Стала известна сумма компенсации, которую придётся заплатить аргентинской футбольной ассоциации, если она захочет пригласить на тренерский мостик сборной Аргентины Диего Симеоне.

В контракте наставника «Атлетико» прописана сумма отступных, которая превышает € 20 млн.

AS сообщает, что эта цифра близка к € 30 млн. Отмечается, что из руководства аргентинской ассоциации с 46-летним специалистом пока никто не контактировал. Ранее сам Симеоне сообщил, что останется в «Атлетико» на сезон-2017/18.

Другим кандидатом на работу со сборной Аргентины считается наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли, сумма отступных за которого составляет всего € 1,5 млн.

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