Компенсация в случае ухода Симеоне из «Атлетико» может превысить € 20 млн

В контракте наставника «Атлетико» прописана сумма отступных, которая превышает € 20 млн.



AS сообщает, что эта цифра близка к € 30 млн. Отмечается, что из руководства аргентинской ассоциации с 46-летним специалистом пока никто не контактировал. Ранее сам Симеоне сообщил, что останется в «Атлетико» на сезон-2017/18.



Другим кандидатом на работу со сборной Аргентины считается наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли, сумма отступных за которого составляет всего € 1,5 млн.