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12 апреля 2017, 9:44 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

The Sun: Венгер остается в «Арсенале»

Руководство «Арсенала» продлит контракт с главным тренером команды Арсеном Венгером, несмотря на неудовлетворительные результаты, сообщает The Sun.

Руководство Арсенала продлит контракт с главным тренером команды <span class=error>Арсеном</span> <span class=error>Венгером</span> несмотря на неудовлетворительные результаты сообщает The Sun. Увеличить
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Руководство «канониров» подготовило соглашение со специалистом на два года. За это время он должен найти себе преемника.

Напомним, «Арсенал» в турнирной таблице АПЛ занимает шестое место, отставая на 7 очков от зоны Лиги чемпионов. В последнем туре чемпионата Англии «Арсенал» проиграл на выезде «Кристал Пэлас» со счетом 0:3.

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