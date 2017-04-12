The Sun: Венгер остается в «Арсенале»

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Руководство «канониров» подготовило соглашение со специалистом на два года. За это время он должен найти себе преемника.

Напомним, «Арсенал» в турнирной таблице АПЛ занимает шестое место, отставая на 7 очков от зоны Лиги чемпионов. В последнем туре чемпионата Англии «Арсенал» проиграл на выезде «Кристал Пэлас» со счетом 0:3.