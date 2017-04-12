Эксперт: Неудачи сплотили футболистов «Кайрата» и они победят «Тобол»

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Футбол. Премьер-лига. Тур 6

12 апреля.

«Астана» — «Актобе»

Столичные футболисты набирают ход и мне кажется, они не упустят возможность выиграть. Поэтому ставлю на них со счетом 1:0. Как правило, забивают немного, но победы вырывают.

«Ордабасы» — «Кайсар»

Это центральная игра тура. Наверняка, будет южное дерби. Интересно, как он закончится. Но мне думается, будет боевая ничья 1:1.

«Атырау» — «Шахтер»

Ушел главный тренер «Атырау». Обычно, отставка дает встряску на первые матчи. Но в данном случае она может привести команду к психологическому унынию. Понятно, что ситуацию надо знать изнутри. И все-таки не совсем правильное решение было тренера уйти. В непростой момент наоборот надо команду поддерживать. А получилось так, что капитан покинул корабль. Исходя из этого полагаю, что атыраусцы не выиграют — 0:0.

«Тобол» — «Кайрат»

Тоже интересная игра. Судя по реакции главного тренера «Кайрата» о том, что соперники не дремлют, обстановка в команде боевая. Возможно, неудачи сплотили ее. И в этой игре рассчитываю, что кайратовцы обыграют «Тобол» со счетом 2:1. Терять очки гости не могут.

«Акжайык» — «Окжетпес»

В прошлом туре от синегорцев ожидал большего, а они проиграли. Что касается уральцев, то оправдывают наши ожидания. Неплохо смотрятся, в результате чего дома, как минимум, не проиграют. Прогнозирую победу хозяев со счетом 2:1.

«Иртыш» — «Тараз»

Таразцы неважно играют на выезде. Наверное, и в этот раз не нарушат данную тенденцию. Павлодарцы на своем поле обязаны набирать очки. 1:0 — в пользу «Иртыша».

Напомним, что в преддверии шестого тура в чемпионате лидируют «Тобол», «Кайсар» и «Иртыш». «Кайрат» и «Астана» от лидирующей группы отстают на одно очко.