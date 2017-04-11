В чемпионате Казахстана по футболу случилась первая тренерская отставка

Хорватский специалист Зоран Вулич покинул пост главного тренера «Атырау». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с Вуличем расторгнут по обоюдному согласию. Причиной отставки хорвата называются семейные обстоятельства. Вместе с Вуличем покидает клуб его ассистент Младен Пралия.

Руководство «Атырау» начало поиски нового главного тренера. Пока же исполнять его обязанности будет Куаныш Кабдулов, отвечавший в штабе Вулича за физическую подготовку.

55-летний Вулич возглавил «Атырау» в декабре 2016 года. В пяти турах КПЛ-2017 «нефтяники» не одержали ни одной победы (две ничьи и три поражения, разница мячей 3−8). Сейчас «Атырау» занимает последнее, 12-е, место в таблице, так как перед началом сезона был лишен девяти очков по решению ФИФА.

Отставка Вулича случилась за день до матча шестого тура КПЛ. Завтра, 12 апреля, «Атырау» примет на своем поле «Шахтер» — игра начнется в 16:00 по астанинскому времени.