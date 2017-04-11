Неймар дисквалифицирован на три матча и пропустит игру с «Реалом»

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Неймар был удален в субботнем матче 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2), получив две желтых карточки. Бразилец должен был пропустить только один матч, но, покидая поле, он саркастически поаплодировал судье, что было отражено в протоколе и стало причиной дополнительной дисквалификации.

«Барселона» намерена обжаловать это решение, но, если это не удастся, Неймар пропустит матчи с «Реал Сосьедадом» (15 апреля), «Реалом» (23 апреля) и «Осасуной» (26 апреля).

«Барселона» с 69 очками после 31 матча занимает второе место в турнирной таблице, отставая на три балла от «Реала», имеющего к тому же игру в запасе.