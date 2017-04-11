«Моуринью привел новых игроков, но этого мало». Видич — о проблемах «МЮ»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич дал интервью телеканалу Sky Sports.
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Видимо, что-то случилось...
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О нынешней ситуации
— Команда находится не в том положении, где хотелось бы фанатам, однако, «Юнайтед» ведет борьбу за Лигу чемпионов. Это очевидно. Болельщики перед началом сезона
Да, Жозе Моуринью пригласил четырех игроков, но этого недостаточно для создания
О Моуринью
— Он ответственный тренер, который сумел выиграть трофеи в разных странах, а это говорит о его опыте. С нетерпением жду следующего сезона, но и в этом году команда в силах попасть в Лигу чемпионов. Если у «Манчестера» получится это сделать, можно считать этот год вполне удачным, — заявил
Об игре Ибрагимовича
— Златан — один из лучших игроков современности. Я всегда так думал. Несколько раз мне пришлось противостоять ему. Где бы он не играл, ему везде удавалось выигрывать трофеи. Ибрагимович был и остается настоящим бомбардиром, поэтому я не удивлен его статистикой за «Манчестер Юнайтед».
Конечно, английская
Честно говоря, я просто устал, и мне нужен был отдых, а вот Ибрагимович
Об игре Валенсии
— Очень люблю этого футболиста. Он всегда старается сделать все возможное для своего клуба. Антонио хорош в каждой игре, он самый сильный и быстрый. К тому же, он способен сыграть на любой позиции.
Надеюсь, Валенсия будет играть на высоком уровне еще много лет. Ему было тяжело вернуться после травмы, но он проявил настоящий характер и бойцовский дух. В этом сезоне он провел много матчей, а благодаря своей скорости, соперникам приходится с ним очень тяжело, — заключил бывший капитан «МЮ».
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