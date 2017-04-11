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О нынешней ситуации

— Команда находится не в том положении, где хотелось бы фанатам, однако, «Юнайтед» ведет борьбу за Лигу чемпионов. Это очевидно. Болельщики перед началом сезона почему-то думают, что клуб в состоянии бороться за чемпионский титул, но это не так уж и просто.

Да, Жозе Моуринью пригласил четырех игроков, но этого недостаточно для создания команды-победителя. Тренеру нужно дать время, и шести месяцев не хватит для выполнения этой задачи. Однако, я верю в «Юнайтед». Клуб начал расти, — заявил Видич.

О Моуринью

— Он ответственный тренер, который сумел выиграть трофеи в разных странах, а это говорит о его опыте. С нетерпением жду следующего сезона, но и в этом году команда в силах попасть в Лигу чемпионов. Если у «Манчестера» получится это сделать, можно считать этот год вполне удачным, — заявил экс-капитан «красных дьяволов».

Об игре Ибрагимовича

— Златан — один из лучших игроков современности. Я всегда так думал. Несколько раз мне пришлось противостоять ему. Где бы он не играл, ему везде удавалось выигрывать трофеи. Ибрагимович был и остается настоящим бомбардиром, поэтому я не удивлен его статистикой за «Манчестер Юнайтед».

Конечно, английская премьер-лига во многом отличается от других турниров, но Златан быстро адаптировался к новому месту. Лично мне нравится его характер, он по-прежнему жаждет побед. Знаете, в 35 лет творить подобные вещи очень тяжело, потому что мне самому столько же. Знаю, о чем говорю.

Честно говоря, я просто устал, и мне нужен был отдых, а вот Ибрагимович по-прежнему любит футбол, и чувствует себя хорошо. Конечно, это огромный плюс для «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, что Златану удастся сохранить свою физическую форму, и он будет продолжать свою голевую серию и в следующем сезоне. Я восхищаюсь им. Он прекрасно обращается с мячом, но особую опасность он представляет в штрафной площади, — считает серб.

Об игре Валенсии

— Очень люблю этого футболиста. Он всегда старается сделать все возможное для своего клуба. Антонио хорош в каждой игре, он самый сильный и быстрый. К тому же, он способен сыграть на любой позиции.

Надеюсь, Валенсия будет играть на высоком уровне еще много лет. Ему было тяжело вернуться после травмы, но он проявил настоящий характер и бойцовский дух. В этом сезоне он провел много матчей, а благодаря своей скорости, соперникам приходится с ним очень тяжело, — заключил бывший капитан «МЮ».