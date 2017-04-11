Вечно Пьянич. Как «Ювентус» нашёл нового Пирло

Хочешь узнать больше о стиле игрока — узнай, кого он любит. Года два назад, ещё будучи игроком «Ромы», Миралем Пьянич давал интервью итальянским коллегам, а под финиш рассказал, каких игроков обожает сильнее других. «В детстве любил Зизу, Зинедина Зидана, — отмечал Пьянич. — Как соперник восхищаюсь Андреа Пирло, он элегантно делает разницу. Стилистически же идеал современного футболиста для меня — Хави. Они умные. Мне нравятся футболисты, которые думают, когда играют. Эти трое видят уникальные вещи, которые не видят другие», — говорит Пьянич. Все трое — центральные полузащитники, но с разной стилистикой: опорник с удивительным пасом, box-to-box (или меццала, по итальянской терминологии) и «десятка».

Пьянич сам очень умный и хитрый. Его хитрость нечаянно проявилась уже на первый год жизни — когда семья бежала из Зворника, города, где в югославскую войну сносили мечети, а местных жителей отправляли в концлагеря. Дважды отец просил документы, чтобы уехать в Люксембург, ему отказывали, на третий раз в посольство пришла мама, Фатима, с сыном на коленях. Когда им снова не дали документы, Миралем заплакал, работник посольства сказал: «Хорошо, сделаю всё, лишь бы ваш сын не плакал».



Отец Пьянича, Фахрудин, тоже был центральным полузащитником с головой на плечах. Дома играл в городской команде из третьей лиги, решил бежать в Люксембург, потому что туда отправились друзья детства. Утром — работа, вечером — футбольная тренировка, Фатима работала с четырёх вечера до полуночи, так что Миралем ежедневно занимался вместе с отцом. «Однажды утром я спустился колотить мяч об дверь гаража. Мой отец услышал шум, подумал, что нас хотят ограбить, а когда увидел меня, понял, что я хочу быть футболистом», — вспоминает Пьянич-младший. До 13 лет были тренировки в Люксембурге, потом — отъезд в академию «Метца», где вправляли мозги даже Эммануэлю Адебайору.

Цитата Было много разговоров о том, что в Миралеме Пьяниче «Ювентус» видит замену Полю Погба, но настолько разных игроков одного амплуа сложно подобрать.

Он художник, отчасти похожий на анархиста. Когда в «Лион» приехал Йоан Гуркюфф, Пьяничу стало тесно — два мозговитых игрока дублировали друг друга. Когда «Рому» возглавил Зденек Земан, Пьянич взвыл — чех начал штрафовать за кофе и поедание пирожных, нагрузил команду каторжными тренировками и поставил ей традиционный вертикальный футбол. «Иногда я принимал одно решение, хотя хотел совсем другое», — говорил Пьянич о Земане спустя пару лет совместной работы. Остроумный пас поперёк отдать нельзя — только вперёд. Миралем Пьянич образца «Лиона», «Ромы», даже «Метца», где он в первый же сезон чуть не стал лучшим молодым игроком Лиги 1 (уступил только Атему Бен-Арфа), — художник, чей полёт мысли не стоит ограничивать. Игрок вне схем. Про таких, как Пьянич, однажды всё сказал великий педагог Карло Маццоне: «Тактика — хлеб для бедных, техника — хлеб для богатых».

Цитата В «Ювентусе» чаще Пьянича участвует в голах только Гонсало Игуаин, нападающий, которому положено быть самым заметным по статусу.



Массимилиано Аллегри летом пошёл на риск. Тренер «Ювентуса» оценил в первую очередь культуру паса Пьянича — будучи самым нацеленным на атаку полузащитником «Ромы», Миралем редко шёл в обводку (всего 46 попыток за сезон-2015/16, 22 удачные), зато два сезона подряд переходил отметку в 70 передач за игру. Аллегри решил биться за трансфер Пьянича, увидев в нём задатки гениальности Андреа Пирло. Не смутил тренера и провальный эксперимент с Эрнанесом — бразилец пришёл в «Ювентус» летом 2015-го, но чаще ошибался или выпадал из игры, чем показывал качества художника.



«Пьянич похож на Эрнанеса, который раньше никогда не играл перед защитниками и теперь превратился в совершенно другого футболиста. Думаю, Пьянич станет одним из лучших глубинных плеймейкеров в мире», — сказал Аллегри перед стартом сезона. Он что-то знал.

Цитата Про таких, как Пьянич, однажды всё сказал великий педагог Карло Маццоне: «Тактика – хлеб для бедных, техника – хлеб для богатых».

Сейчас я нагружу вас цифрами и попробую разъяснить, почему Миралем Пьянич — один из сильнейших глубинных плеймейкеров мира прямо сейчас. В последних материалах я рассказывал о системе вычисления участия игроков в голевых атаках — например тут — и в «Ювентусе» чаще Пьянича участвует в голах только Гонсало Игуаин, нападающий, которому положено быть самым заметным по статусу. Миралем 24 раза помогал «Ювентусу» забивать — у него 5 голов, 7 голевых передач и 6 предголевых (лучший результат в команде). По Packing — количеству отрезанных пасами вперёд соперников — Пьянич идёт вторым в плей-офф Лиги чемпионов, если учитывать результаты в среднем за матч. Чаще отрезает соперников только баварец Хаби Алонсо, это сильный ориентир для боснийца.

Team Player Packing PackDr Impect Приём Pack/match БАВ Хаби Алонсо 259 3 18 44 129,5 ЮВЕ Пьянич 121 1 8 19 121 БД Бартра 218 3 15 2 109 БАЙ Кампль 212 13 28 49 106 БАР Пике 202 2 10 15 101

Старик Маццоне был прав. Массимилиано Аллегри, считающий тактику не самым важным инструментом командного успеха, обкатал за основную (и ничего не решавшую) часть сезона несколько схем — 3−5−2, 4−4−2, 4−3−1−2, с зимы остановился на 4−2−3−1 — но после маленького отрезка сомнений отправил Пьянича в опорную зону. У «Ювентуса» очень акцентированный на атаку комплект центральных полузащитников: главный козырь Маркизио — пас, Хедира сильно прибавил в атакующей игре (19 участий в голевых атаках — четвёртый результат в команде), а Ринкон, Стураро и Лемина чаще используются с соперниками уровня «Кьево».



Пьянич со своим букетом умений пришёлся бьянконери очень кстати. Он стал делать меньше передач — 64,3 за матч против 73,3 и 78 в двух последних римских сезонах, но при этом сильно добавил в разгоне атак. Отчасти этим объясняется меньшее участие в атаках Леонардо Бонуччи, в прошлом сезоне его роль была особенно яркой из-за отсутствия Пирло и стабильного нового глубинного плеймейкера. Теперь его роль за Пьяничем. Он участвует в атаках намного глубже, часто отходит на позицию третьего центрального, чтобы разгонять наступление передачами на фланг или между линиями. Либо же поднимается чуть выше центрального круга, чтобы исполнить «закидушку» за спину защитникам. Футбол Пьянича требует умственной подготовки других нападающих, и Гонсало Игуаин — подходящий игрок для него: аргентинец понимает, когда нужно стартовать и сделать рывок под передачу Миралема.