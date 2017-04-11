Вечно Пьянич. Как «Ювентус» нашёл нового Пирло
Боснийская жемчужина, которая по интеллекту подошла бы «Барселоне». Но которая сегодня её остановит.
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Хочешь узнать больше о стиле игрока — узнай, кого он любит. Года два назад, ещё будучи игроком «Ромы», Миралем Пьянич давал интервью итальянским коллегам, а под финиш рассказал, каких игроков обожает сильнее других. «В детстве любил Зизу, Зинедина Зидана, — отмечал Пьянич. — Как соперник восхищаюсь Андреа Пирло, он элегантно делает разницу. Стилистически же идеал современного футболиста для меня — Хави. Они умные. Мне нравятся футболисты, которые думают, когда играют. Эти трое видят уникальные вещи, которые не видят другие», — говорит Пьянич. Все трое — центральные полузащитники, но с разной стилистикой: опорник с удивительным пасом,
Пьянич сам очень умный и хитрый. Его хитрость нечаянно проявилась уже на первый год жизни — когда семья бежала из Зворника, города, где в югославскую войну сносили мечети, а местных жителей отправляли в концлагеря. Дважды отец просил документы, чтобы уехать в Люксембург, ему отказывали, на третий раз в посольство пришла мама, Фатима, с сыном на коленях. Когда им снова не дали документы, Миралем заплакал, работник посольства сказал: «Хорошо, сделаю всё, лишь бы ваш сын не плакал».
Отец Пьянича, Фахрудин, тоже был центральным полузащитником с головой на плечах. Дома играл в городской команде из третьей лиги, решил бежать в Люксембург, потому что туда отправились друзья детства. Утром — работа, вечером — футбольная тренировка, Фатима работала с четырёх вечера до полуночи, так что Миралем ежедневно занимался вместе с отцом. «Однажды утром я спустился колотить мяч об дверь гаража. Мой отец услышал шум, подумал, что нас хотят ограбить, а когда увидел меня, понял, что я хочу быть футболистом», — вспоминает
Он художник, отчасти похожий на анархиста. Когда в «Лион» приехал Йоан Гуркюфф, Пьяничу стало тесно — два мозговитых игрока дублировали друг друга. Когда «Рому» возглавил Зденек Земан, Пьянич взвыл — чех начал штрафовать за кофе и поедание пирожных, нагрузил команду каторжными тренировками и поставил ей традиционный вертикальный футбол. «Иногда я принимал одно решение, хотя хотел совсем другое», — говорил Пьянич о Земане спустя пару лет совместной работы. Остроумный пас поперёк отдать нельзя — только вперёд. Миралем Пьянич образца «Лиона», «Ромы», даже «Метца», где он в первый же сезон чуть не стал лучшим молодым игроком Лиги 1 (уступил только Атему Бен-Арфа), — художник, чей полёт мысли не стоит ограничивать. Игрок вне схем. Про таких, как Пьянич, однажды всё сказал великий педагог Карло Маццоне: «Тактика — хлеб для бедных, техника — хлеб для богатых».
Массимилиано Аллегри летом пошёл на риск. Тренер «Ювентуса» оценил в первую очередь культуру паса Пьянича — будучи самым нацеленным на атаку полузащитником «Ромы», Миралем редко шёл в обводку (всего 46 попыток за сезон-2015/16, 22 удачные), зато два сезона подряд переходил отметку в 70 передач за игру. Аллегри решил биться за трансфер Пьянича, увидев в нём задатки гениальности Андреа Пирло. Не смутил тренера и провальный эксперимент с Эрнанесом — бразилец пришёл в «Ювентус» летом 2015-го, но чаще ошибался или выпадал из игры, чем показывал качества художника.
«Пьянич похож на Эрнанеса, который раньше никогда не играл перед защитниками и теперь превратился в совершенно другого футболиста. Думаю, Пьянич станет одним из лучших глубинных плеймейкеров в мире», — сказал Аллегри перед стартом сезона. Он
Сейчас я нагружу вас цифрами и попробую разъяснить, почему Миралем Пьянич — один из сильнейших глубинных плеймейкеров мира прямо сейчас. В последних материалах я рассказывал о системе вычисления участия игроков в голевых атаках — например тут — и в «Ювентусе» чаще Пьянича участвует в голах только Гонсало Игуаин, нападающий, которому положено быть самым заметным по статусу. Миралем 24 раза помогал «Ювентусу» забивать — у него 5 голов, 7 голевых передач и 6 предголевых (лучший результат в команде). По Packing — количеству отрезанных пасами вперёд соперников — Пьянич идёт вторым в
|Team
|Player
|Packing
|PackDr
|Impect
|Приём
|Pack/match
|БАВ
|Хаби Алонсо
|259
|3
|18
|44
|129,5
|ЮВЕ
|Пьянич
|121
|1
|8
|19
|121
|БД
|Бартра
|218
|3
|15
|2
|109
|БАЙ
|Кампль
|212
|13
|28
|49
|106
|БАР
|Пике
|202
|2
|10
|15
|101
Старик Маццоне был прав. Массимилиано Аллегри, считающий тактику не самым важным инструментом командного успеха, обкатал за основную (и ничего не решавшую) часть сезона несколько схем — 3−5−2, 4−4−2, 4−3−1−2, с зимы остановился на 4−2−3−1 — но после маленького отрезка сомнений отправил Пьянича в опорную зону. У «Ювентуса» очень акцентированный на атаку комплект центральных полузащитников: главный козырь Маркизио — пас, Хедира сильно прибавил в атакующей игре (19 участий в голевых атаках — четвёртый результат в команде), а Ринкон, Стураро и Лемина чаще используются с соперниками уровня «Кьево».
Пьянич со своим букетом умений пришёлся бьянконери очень кстати. Он стал делать меньше передач — 64,3 за матч против 73,3 и 78 в двух последних римских сезонах, но при этом сильно добавил в разгоне атак. Отчасти этим объясняется меньшее участие в атаках Леонардо Бонуччи, в прошлом сезоне его роль была особенно яркой
Весьма вероятно, против «Барселоны» Массимилиано Аллегри тоже сыграет по схеме 4−2−3−1, по которой «Ювентус» сыграл 11 из последних 12 матчей чемпионата Италии, и Миралем Пьянич снова будет исполнять традиционную для себя роль. Возможно, Луис Энрике изберёт боснийца как
Прошлым летом было много разговоров о том, что в Миралеме Пьяниче «Ювентус» видит замену Полю Погба, но настолько разных игроков одного амплуа сложно подобрать. Один берёт физикой, техникой и запредельным футбольным эгоизмом, другой делает абсолютную ставку на свой ум — что с мячом, что без. Идеальный заместитель Андреа Пирло, одного из любимых игроков недавнего прошлого. Маэстро предпоследнего паса. Игрок вне схем.
Он тоже видит уникальные вещи, неподвластные остальным.
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