Президент «Севильи» подтвердил заинтересованность в приобретении Хесуса Наваса

Отметим, что Навас является воспитанником «Севильи» и выступал за клуб до 2013 года, после чего перебрался в Англию. За испанский клуб 31-летний футболист провел 391 матч, забил 31 гол и отдал 83 передачи.

— Навас может быть одним из игроков, над приобретением которого работает наша команда, — цитирует Sport.es Кастро. — Его контракт с «Манчестером» заканчивается, и есть возможность вернуться в дом всей его жизни.