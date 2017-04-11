Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29390854/
11 апреля 2017, 15:24 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Президент «Севильи» подтвердил заинтересованность в приобретении Хесуса Наваса

Президент «Севильи» Хосе Кастро заявил, что клуб действительно заинтересован в приобретении полузащитника «Манчестер Сити» Хесуса Наваса.

Отметим, что Навас является воспитанником «Севильи» и выступал за клуб до 2013 года, после чего перебрался в Англию. За испанский клуб 31-летний футболист провел 391 матч, забил 31 гол и отдал 83 передачи.

— Навас может быть одним из игроков, над приобретением которого работает наша команда, — цитирует Sport.es Кастро. — Его контракт с «Манчестером» заканчивается, и есть возможность вернуться в дом всей его жизни.

Севилья
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Так Дзюбу еще не называли. Жесткое интервью ветерана "Зенита"

"Спартак" забил гол с нарушением правил

Мутко vs Мурманск. Самый яркий диалог конференции РФС