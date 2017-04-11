И. Суркис: «Динамо» К играло в Кропивницком на бетоне, но мы не жалуемся

«Шахтер» же ещё не стал чемпионом, правильно? А мы вроде бы потеряли все шансы. Так чего нам волноваться? Пусть теперь они волнуются. Что 14 очков отрыва от «Шахтёра», что 11… Особо это не имеет значения. В Лиге чемпионов или в Лиге Европы нужно хорошее качество игры, самоотдача с первой до последней минуты. Мне понравилось, что в матче с «Олимпиком» даже при счёте 4:0 в нашу пользу все отходят, обороняются, стараются, контролируют мяч. Но нужно учитывать, что мы чуть ли не впервые сыграли на нормальном поле.



Но мы играем в футбол, а не смотрим на газон. Например, в Кропивницком мы проиграли на бетоне, но не жалуемся. Играя не на самом простом поле, вышли в полуфинал Кубка. Не должно так быть, что одним матч отменили, а другие играют, потому что якобы выросла трава. Под этой травой точно такое же поле, как было в Полтаве. Но мы всегда играем в футбол на любых полях и понимаем, что ситуация в стране такая, что не каждый может подготовить газон, — цитирует Суркиса официальный сайт «Динамо».