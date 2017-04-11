«Реал» и «Барса» сыграли в поддавки

НИЧЬЯ В МАДРИДСКОМ ДЕРБИ

Перед первыми четвертьфиналами Лиги чемпионов «Реал» и «Атлетико» провели ремейк последнего финала турнира. На сей раз обошлось без победителя и без исполнения пенальти (к счастью для Гризманна). Итоговая ничья 1:1 стала более приемлимым результатом для «Атлетико», поскольку «Реал» скорее заслуживал победы, чем ничьи. Команда Зинедина Зидана создала на своем поле намного больше голевых моментов, «Атлетико» же словно боялся включить полные скорости — запас сил был не таким большим после тяжелого предыдущего матча против «Реал Сосьедада».

До 60-й минуты «Реал» рвал и метал, но воплотил вое огромное преимущество только в один гол авторства Пепе, который спустя несколько минут поломал два ребра в столкновении с Кроосом. Затем «Реал» перешел в режим отстаивания победного счета и лишь раз позволил сопернику создать какую-либо остроту у своих ворот, но этого оказалось достаточно для ответного гола. Ошибка Начо, заменившего травмированного Пепе, сорвала попытку организовать офсайд. В результате Гризманн умчался к воротам и Кейлор Навас пропустил гол в 13-м матче подряд — 1:1.

«БАРСЕЛОНА» ОТСУПИЛАСЬ В МАЛАГЕ

К матчу в Малаге «Барселона» отнеслась к этому матчу как к проходному — Пике и Ракитич заработали на этот матч дисквалификации чтобы не рисковать пропуском класико, а по степени заряженности на борьбу сине-гранатовые сильно уступали хозяевам поля. В итоге «Малага» вполне заслужила победу и превзошла «Барсу» даже по количеству ударов в створ ворот (4:3). Сандро забил гол в ворота своего бывшего клуба после ошибки Матье, который вскоре был заменен из-за постоянных ошибок. Ниже всякой критики уже традиционно провел матч Андре Гомеш. Вдобавок «Барселону» подвел Неймар, заработавший две желтые карточки ща грубую игру. После удаления бразилец саркастически похлопал судье Жилю Мансано. Этот жест может стоить Неймару пропуска класико: форварда могут наказать за неспортивное поведение и тогда он получит дисквалификацию на 2−3 матча вместо пропуска одной игры, который полагался бы просто за удаление.

Вскоре после удаления Неймара «Малага» забила в контратаке гол, который не был засчитан из-за ошибочной фиксации офсайда. А на 79-й минуте Жиль Мансано допустил еще одну совершенно явную ошибку уже в пользу «Малаги»: после фола против Серхи Роберто, произошедшего внутри штрафной площади, арбитр вместо пенальти назначил штрафной удар. На последних минутах «Барселона» пошла ва-банк, что обошлось ей пропуском еще одного мяча в контратаке — 0:2. Победе «Малаги» особенно порадовался ее бывший футболист Иско. «Какие яйца, “Малага”! Поздравления!», — написал в твиттере полузащитник мадридского «Реала».

РАМОН МОНЧИ ПОПРОЩАЛСЯ С «СЕВИЛЬЕЙ»

Матч «Севилья» — «Депортиво» (4:2) превратился в чествование Рамона Мончи — главного виновника всех успехов «Севильи» последних пятнадцати лет. Легендарный спортивный директор «Севильи» вышел в футболке Антонио Пуэрты к центру поля, где стояли 11 выигранных «Севильей» при Мончи трофеев, и тепло попрощался с клубом и болельщиками, подготовившими огромный баннер со словами благодарности Мончи. Он пришел в клуб, не выигрывавший ничего в течение полувека, и оставил его рекордменом Лиги Европы. Все четыре гола «Севильи» забили в этот вечер новички «Севильи», подписанные спортивным директором уже после пятого выигрыша Лиги Европы — Йоветич, Сарабия, Корреа и Бен-Йеддер. Возможными следующими местами работы Мончи называют «Рому», «ПСЖ» и мадридский «Реал».

«ВАЛЕНСИЯ» — ЛУЧШАЯ ПОСЛЕ ПАУЗЫ

За три тура, прошедшие в течение девяти дней после паузы на матчи национальных сборных, больше всех очков набрали «Валенсия» и «Эйбар» — по девять. При этом у «Валесии» оказалась лучшая разница мячей. Команда Воро в каждом матче забила по три гола. Последний выигрыш — 3:1 в Гранаде — обернулся очередной сменой главного тренера «Гранады» Почти безнадежного аутсайда возглавил англичанин Тони Адамс. Решение выглядит весьма сомнительным, учитывая нулевую вовлеченность Адамаса в английский футбол и абсолютно провальный опыт в турнире предыдущих британских тренеров -Гари Невилла и Дэвида Мойеса. Похоже, «Гранаде» уже пора искать тренера для сегунды.

БАСКИ БЬЮТСЯ ЗА ШЕСТОЕ МЕСТО

В вынесенном на понедельник матче «Реал Сосьедад» прервал серию из четырех туров без побед. Стоило вернуться в строй после травмы лидеру сан-себастьянцев Асьеру Ильярраменди, как игра снова пошла. В итоге «Реал Сосьедад» отстоял шестое место и оставил на седьмом другую рвущуюся в еврокубки баскскую команду — «Эйбар». Столько же очков, как у «Эйбара», еще и у «Атлетика», который был бит в Вильяреале 1:3. Так что борьбу за последние места в еврокубках будут вести только баски. Включая «Алавес» — финалиста Кубка Короля, ждущего решающего матча против «Барселоны» на «Висенте Кальдероне».

«Вильярреал» — «Атлетик» — 3:1 (1:1)

Голы: Виктор Руис, 17 (1:0). Ляпорт, 20 (1:1). Бакамбу, 47 (2:1). Адриан, 58 (3:1).

«Эспаньол» — «Алавес» — 1:0 (0:0)

Гол: Пьятти, 56 (1:0).

«Реал» — «Атлетико» — 1:1 (0:0)

Голы: Пепе, 52 (1:0). Гризманн, 85 (1:1).

«Севилья» — «Депортиво» — 4:2 (3:2)

Голы: Йоветич, 1 (1:0). Какюта, 4 (1:1). Сарабия, 9 (2:1). Какюта, 25 (2:2). Корреа, 32 (3:2). Бен Йеддер, 88 (4:2).

«Малага» — «Барселона» — 2:0 (1:0)

Голы: Рамирес, 32 (1:0). Хони, 90 (2:0).

«Гранада» — «Валенсия» — 1:3 (0:2)

Голы: Дзадза, 19 (0:1). Дзадза, 21 (0:2). Мина, 55 (0:3). Понсе, 65 (1:3).

«Сельта» — «Эйбар» — 0:2 (0:1)

Голы: Кике, 13 (0:1). Педро Леон, 51 (0:2).

«Осасуна» — «Леганес» — 2:1 (1:1)

Голы: Сиовас, 16 (0:1). Леон, 36 — с пенальти (1:1). Леон, 71 (2:1).

«Лас-Пальмас» — «Бетис» — 4:1 (1:0)

Голы: Гомес, 44 (1:0). Боатенг, 49 (2:0). Вьера, 62 (3:0). Хесе, 83 — с пенальти (4:0). Наварро, 88 (4:1).

«Реал Сосьедад» — «Спортинг Х» — 3:1 (2:0)

Голы: Виллиан Жозе, 3 (1:0). Хуанми, 27 (2:0). Берчиче, 77 (3:0). Эчиеджиле, 87 (3:1).