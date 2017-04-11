Инспекция в деле. Стадион «Актобе» не допущен к проведению матчей Премьер-Лиги

Проверку состояния искусственного газона стадиона проводила рабочая группа под руководством Председателя Комиссии ПФЛК по допуску полей для проведения матчей среди профессиональных футбольных клубов — Спортивного директора ПФЛК Павла Демяна. Технологический процесс исследования проводился компанией «LABSPORTKZ», имеющей соответствующий опыт в организации сертификации полей с искусственным покрытием.



В ходе исследования с помощью специального оборудования были произведены замеры ключевых функциональных показателей качества футбольного поля: ровность поля, качение, вертикальный отскок мяча, упругость и прочность стыков, по совокупности влияющих на травмобезопасность газона.



По итогам исследований получены показатели, которые не соответствуют требованиям ФИФА к полям с искусственным покрытием, в связи с чем Комиссией ПФЛК по допуску полей было вынесено соответствующее заключение, на основании которого было принято решение о недопуске поля стадиона ОДЮШОР в г. Актобе к проведению всех матчей, под эгидой ПФЛК.



В отношении сроков проведения Комиссией ПФЛК по допуску полей проверок, необходимо отметить, что данные проверки технически возможно проводить только при положительных показателях температуры воздуха. В связи с чем, Комиссия, при первом же зафиксированном потеплении в регионе, начала свою активную работу.