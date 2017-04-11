«Рединг» могут не пустить в АПЛ в случае продажи клуба китайским инвесторам

Пока «королевские» занимают 4-е место в Чемпионшипе, дающее право сыграть в стыковых матчах.



The Telegraph сообщает, что руководство «Рединга» ведёт переговоры о продаже команды китайским инвесторам в лице Дай Йонга и его сестры Дай Сю Ли. В 2016 году они же пытались купить «Халл Сити», но безрезультатно.



На сей раз лига дала добро на смену владельца клуба, но в EFL есть опасения относительно прозрачности сделки. Если «Рединг» всё же будет продан без согласия лиги, то выход в АПЛ маловероятен, пока лига не получит финансовых гарантий.



Источник отмечает, что выход в Премьер-лигу гарантирует «Редингу» доход почти в £ 200 млн.