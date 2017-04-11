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11 апреля 2017, 14:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» контактировал с наставником «Атлетика» Вальверде

Лондонский «Арсенал» заинтересован в услугах главного тренера «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде, сообщает Marca.

Согласно информации источника, представитель «канониров» контактировал с Вальверде и спрашивал его о возможности работы у руля английской команды. Сам Вальверде всегда хотел поработать и в АПЛ.

Ранее сообщалось, что в услугах Вальверде заинтересована и «Барселона». Тренер на днях однозначного ответа на вопрос о каталонской команде не дал, отметив, что сначала должен обсудить своё будущее с руководством баскского клуба.

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