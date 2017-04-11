«Арсенал» контактировал с наставником «Атлетика» Вальверде

Согласно информации источника, представитель «канониров» контактировал с Вальверде и спрашивал его о возможности работы у руля английской команды. Сам Вальверде всегда хотел поработать и в АПЛ.



Ранее сообщалось, что в услугах Вальверде заинтересована и «Барселона». Тренер на днях однозначного ответа на вопрос о каталонской команде не дал, отметив, что сначала должен обсудить своё будущее с руководством баскского клуба.