«Арсенал» контактировал с наставником «Атлетика» Вальверде
Лондонский «Арсенал» заинтересован в услугах главного тренера «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде, сообщает Marca.
Согласно информации источника, представитель «канониров» контактировал с Вальверде и спрашивал его о возможности работы у руля английской команды. Сам Вальверде всегда хотел поработать и в АПЛ.
Ранее сообщалось, что в услугах Вальверде заинтересована и «Барселона». Тренер на днях однозначного ответа на вопрос о каталонской команде не дал, отметив, что сначала должен обсудить своё будущее с руководством баскского клуба.
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