Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29389473/
11 апреля 2017, 13:47 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Главный тренер и спортивный директор «Палермо» отправлены в отставку

Новое руководство «Палермо» приняло решение отправить в отставку главного тренера Диего Лопеса.

Также со своего поста уволен спортивный директор клуба Никола Салерно.

— Мы благодарим их за то, что они дали клубу, — цитирует официальный сайт «Палермо» президента Пола Баккальини. — Не можем позволить себе пораженческий настрой в последних матчах сезона. Мы в долгу перед фанатами и цветами нашего клуба. Нужно сражаться до последнего. Клуб переживает тяжелые времена, но мы делаем все, чтобы переломить ситуацию. Я предложил игрокам дополнительные премии. Новым тренером будет Диего Бортолуцци, работавший в академии, а ранее помогавший Франческо Гвидолину.

Палермо
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Так Дзюбу еще не называли. Жесткое интервью ветерана "Зенита"

"Спартак" забил гол с нарушением правил

Мутко vs Мурманск. Самый яркий диалог конференции РФС