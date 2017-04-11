Главный тренер и спортивный директор «Палермо» отправлены в отставку

Также со своего поста уволен спортивный директор клуба Никола Салерно.

— Мы благодарим их за то, что они дали клубу, — цитирует официальный сайт «Палермо» президента Пола Баккальини. — Не можем позволить себе пораженческий настрой в последних матчах сезона. Мы в долгу перед фанатами и цветами нашего клуба. Нужно сражаться до последнего. Клуб переживает тяжелые времена, но мы делаем все, чтобы переломить ситуацию. Я предложил игрокам дополнительные премии. Новым тренером будет Диего Бортолуцци, работавший в академии, а ранее помогавший Франческо Гвидолину.