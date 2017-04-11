«Шахтёр» подписал контракт на пять лет с защитником «Черномора» Хочолавой
Защитник «Черноморца» Давид Хочолава подписал с «Шахтёром» контракт на пять лет.
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24-летний футболист присоединится к «Шахтёру» начиная с сезона-2017/18, сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Ранее Хочолава выступал в грузинских клубах «Саско» (Тбилиси), «Металлург» (Рустави), «Сиони» (Болниси), «Динамо» (Тбилиси), «Колхети» (Поти) и «Шукура» (Кобулети). С сезона-2015/16 защищает цвета одесского «Черноморца». В украинской
В августе 2016 года Хочолава получил дебютный вызов в сборную Грузии, в составе которой провёл три матча.
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