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11 апреля 2017, 12:56 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Китайские владельцы «Милана» намерены пригласить Манчини

Новым главным тренером «Милана» может стать Роберто Манчини, сообщает Football Italia.

На этой неделе должна быть завершена сделка по продаже клуба китайской компании Sport Luxembourg group. После этого в состав руководства «Милана» должны войти Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли, которые раньше работали в «Интере». В этой связи итальянская пресса сообщила о том, что в «Милане» могут рассмотреть кандидатуру Манчини, возглавлявшего «нерадзурри» в 2004—2008 и 2014−2016 годах. Тогда как в нынешнем главном тренере «Милана» Винченцо Монтелле, по данным издания, новые владельцы не уверены.

Добавим, что после 31 тура серии A «Милан» под руководством Монтеллы занимает шестое место, отставая на два очка от зоны Лиги Европы.

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