Китайские владельцы «Милана» намерены пригласить Манчини

На этой неделе должна быть завершена сделка по продаже клуба китайской компании Sport Luxembourg group. После этого в состав руководства «Милана» должны войти Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли, которые раньше работали в «Интере». В этой связи итальянская пресса сообщила о том, что в «Милане» могут рассмотреть кандидатуру Манчини, возглавлявшего «нерадзурри» в 2004—2008 и 2014−2016 годах. Тогда как в нынешнем главном тренере «Милана» Винченцо Монтелле, по данным издания, новые владельцы не уверены.

Добавим, что после 31 тура серии A «Милан» под руководством Монтеллы занимает шестое место, отставая на два очка от зоны Лиги Европы.