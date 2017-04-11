Алексис Санчес хочет перейти в «Манчестер Сити»

Как сообщает A Bola со ссылкой на источник в окружении чилийца, игрок признавался, что устал от Лондона и игры за «канониров». При этом Санчес хотел бы поработать с Хосепом Гвардьолой в «Манчестер Сити» и готов принять предложение от «горожан», если оно поступит.

Контракт форварда с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года, поэтому «канониры» должны согласиться на его продажу ближайшим летом, чтобы не упустить бесплатно через год.