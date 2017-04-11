Покинуть «Атлетико» и перейти в «Монако» Фалькао убедил князь Альбер II

Колумбийский футболист отметил, что большую роль в этом сыграл князь Монако Альбер II, который встретился с Фалькао.



«Это была уникальная встреча. Склониться в пользу “Монако” меня заставило то, что не только руководство клуба и тренерский штаб команды хотели приобрести меня, но и весь город», — приводит слова Фалькао CNN.



Цвета «Атлетико» Фалькао защищал с 2011 по 2013 год. В сезоне-2014/15 он играл на правах аренды в «Манчестер Юнайтед», после чего его арендовал на год лондонский «Челси».