Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29388068/
11 апреля 2017, 12:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Покинуть «Атлетико» и перейти в «Монако» Фалькао убедил князь Альбер II

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Радамель Фалькао, защищающий ныне цвета «Монако», рассказал, как в 2013 году согласился на переход из испанского клуба в стан монегасков.

Колумбийский футболист отметил, что большую роль в этом сыграл князь Монако Альбер II, который встретился с Фалькао.

«Это была уникальная встреча. Склониться в пользу “Монако” меня заставило то, что не только руководство клуба и тренерский штаб команды хотели приобрести меня, но и весь город», — приводит слова Фалькао CNN.

Цвета «Атлетико» Фалькао защищал с 2011 по 2013 год. В сезоне-2014/15 он играл на правах аренды в «Манчестер Юнайтед», после чего его арендовал на год лондонский «Челси».

Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Атлетико
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!