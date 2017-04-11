Покинуть «Атлетико» и перейти в «Монако» Фалькао убедил князь Альбер II
Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Радамель Фалькао, защищающий ныне цвета «Монако», рассказал, как в 2013 году согласился на переход из испанского клуба в стан монегасков.
Колумбийский футболист отметил, что большую роль в этом сыграл князь Монако Альбер II, который встретился с Фалькао.
«Это была уникальная встреча. Склониться в пользу “Монако” меня заставило то, что не только руководство клуба и тренерский штаб команды хотели приобрести меня, но и весь город», — приводит слова Фалькао CNN.
Цвета «Атлетико» Фалькао защищал с 2011 по 2013 год. В сезоне-2014/15 он играл на правах аренды в «Манчестер Юнайтед», после чего его арендовал на год лондонский «Челси».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter