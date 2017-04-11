Нападающий «Боруссии» М Раффаэл выбыл до конца сезона

Форвард получил повреждение в выездном матче 28-го тура чемпионата Германии с «Кёльном» (3:2) и вынужден был покинуть поле на 54-й минуте.



Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, медобследование показало, что у Раффаэла повреждение связок правого колена.



В текущем сезоне 31-летний бразильский футболист провёл в Бундеслиге 18 матчей, в которых забил шесть мячей (один из них — с пенальти).