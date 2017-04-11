«Црвена Звезда» дружит и со «Спартаком», и с «Зенитом». Почему это нормально?
Как бы ни относились друг к другу петербургский и московский клуб, в одном деле они едины — в хорошем отношении к сербской «красной звезде».
С кем раньше познакомились сербы: со «Спартаком» или «Зенитом»?
На следующий день после той победы болельщики «Спартака», оставшиеся в Белграде, отправились на матч отборочного раунда Кубке УЕФА, где играли «Црвена Звезда» и «Нефтчи». Фанаты сербской команды тепло приняли гостей из России, что неудивительно: оба клуба играют в
В 2000-м поклонники московского клуба снова заглянули на домашний матч «Црвены Звезды». Это был уже третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Объединенной поддержки не хватило команде, чтобы пройти киевское «Динамо» (0:0 в Киеве, 1:1 в Белграде).
Сами фанаты обоих клубов считают началом своей дружбы 2005 год. Тогда одна из группировок белградского клуба пригласила спартаковских болельщиков на дерби с «Партизаном», и на матч отправилось 30 фанатов
Дружеские отношения поддерживают не только фанаты, сами клубы тоже. В 2014-м именно «Црвена Звезда» сыграла со «Спартаком» в первом матче в истории «Открытие Арены». В марте этого года команды провели товарищеский матч уже в Белграде.
Тогда откуда возникла связь с «Зенитом»?
Первый намек — 2010 год, когда главным спонсором «красной звезды» стала «Газпромнефть». Дочерняя компания «Газпрома» добралась до Сербии двумя годами ранее, когда приобрела 51 процент акций «Нефтяной индустрии Сербии». В 2011-м ее доля в сербской компании увеличилась до 56 процентов.
Генеральный директор НИС — Кирилл Кравченко, занимавший в «Газпромнефти» пост заместителя гендиректора. В 2015 году он рассказывал «Известиям», что кроме «Црвены Звезды» его компания поддерживает баскетбольный «Партизан» и сборную Сербии по теннису. Тогда же «Газпром» заключил с футбольным клубом новый трехлетний договор с возможностью продления на два года.
Следующее связующее событие — переход из «Црвены Звезды» в «Зенит» защитника Вукашина Йовановича. Контракт с чемпионом мира среди молодежных сборных заключили зимой 2016-го. За основу петербургского клуба 20-летний футболист еще не играл, а практику в течение года ему давал «Зенит-2». Сейчас Йованович выступает на правах аренды за «Бордо», и в чемпионате Франции он уже отыграл шесть матчей.
Но клубы тогда не заключили договор о сотрудничестве?
Очевидно, не заключили. Официально о партнерстве между сторонами было объявлено только в этом году. 22 февраля официальный сайт «Зенита» сообщил о подписании соответствующего контракта между президентом петербургского клуба Александром Дюковым (он также гендиректор «Газпромнефти») и главой «Црвены Звезды» Светозаром Мияиловичем.
— Документ предусматривает активное взаимодействие клубов по вопросам, связанным с подготовкой, организацией и проведением матчей, а также обмен знаниями и опытом в области развития возможностей для тренировки и повышения мастерства игроков основных и молодежных команд, — говорилось в заявлении. — «Зенит» и «Црвена Звезда» также договорились о совместных действиях в рамках сотрудничества с футбольными школами, академиями и представителями спортсменов, а также при решении трансферных вопросов.
Светозар Миялович и Александр Дюков после подписания договора о сотрудничестве.
Как отреагировали болельщики «Звезды»?
Громких возмущений не было. Один из пользователей фэйсбука вообще предложил одолжить у «Зенита» Халка и Данни, а другой болельщик — Бранислава Ивановича. Вот только по поводу бразильца теперь надо разговаривать с «Шанхай СИПГ», а Данни и Иванович стали в Петербурге игроками основного состава.
Для «Зенита» это же не первое сотрудничество с зарубежным клубом?
Еще в 2006 году клуб заключил партнерство с «Шальке» — как раз в это время спонсором гельзенкирхенцев стал «Газпром». Команды даже провели товарищескую игру на «Фелтинс Арене», которая завершилась поражением «Зенита» со счетом 1:2. «Газпром» спонсирует немецкий клуб и сейчас.
Весной 2016-го о дружбе с
Сейчас за «Лахти» выступают три российских игрока: вратарь Александр Васютин (в прошлом году он забил гол в своем первом матче в чемпионате Финляндии), полузащитник Павел Осипов и нападающий Павел Назимов. Последние двое больше не принадлежат «Зениту», а Васютин находится в команде на правах аренды.
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