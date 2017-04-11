«Црвена Звезда» дружит и со «Спартаком», и с «Зенитом». Почему это нормально?

С кем раньше познакомились сербы: со «Спартаком» или «Зенитом»?

Все-таки с московским клубом. Еще в 1999 году спартаковские болельщики поехали в Белград, чтобы поддержать команду в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Партизана» — самого главного соперника «красной звезды». Подопечные Олега Романцева выиграли встречу 3:1 и вышли в первый групповой этап, но дальше по турниру не продвинулись.

На следующий день после той победы болельщики «Спартака», оставшиеся в Белграде, отправились на матч отборочного раунда Кубке УЕФА, где играли «Црвена Звезда» и «Нефтчи». Фанаты сербской команды тепло приняли гостей из России, что неудивительно: оба клуба играют в красно-белой форме (по этой же причине болельщики этих команд дружат с «Олимпиакосом»). «Црвена Звезда» одержала победу над «Нефтчи» со счетом 1:0 и прошла в первый круг, где проиграла по сумме двух игр «Монпелье».

В 2000-м поклонники московского клуба снова заглянули на домашний матч «Црвены Звезды». Это был уже третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Объединенной поддержки не хватило команде, чтобы пройти киевское «Динамо» (0:0 в Киеве, 1:1 в Белграде).

Сами фанаты обоих клубов считают началом своей дружбы 2005 год. Тогда одна из группировок белградского клуба пригласила спартаковских болельщиков на дерби с «Партизаном», и на матч отправилось 30 фанатов красно-белых. Позже спартаковцев пригласили в Косово на благотворительный турнир памяти Дмитрия Поповича — сербского юноши, убитого в 2004 году, как считается, албанскими националистами. На этот турнир также ездили фанаты «Динамо» и «Зенита».

Дружеские отношения поддерживают не только фанаты, сами клубы тоже. В 2014-м именно «Црвена Звезда» сыграла со «Спартаком» в первом матче в истории «Открытие Арены». В марте этого года команды провели товарищеский матч уже в Белграде.

Тогда откуда возникла связь с «Зенитом»?

Первый намек — 2010 год, когда главным спонсором «красной звезды» стала «Газпромнефть». Дочерняя компания «Газпрома» добралась до Сербии двумя годами ранее, когда приобрела 51 процент акций «Нефтяной индустрии Сербии». В 2011-м ее доля в сербской компании увеличилась до 56 процентов.

Генеральный директор НИС — Кирилл Кравченко, занимавший в «Газпромнефти» пост заместителя гендиректора. В 2015 году он рассказывал «Известиям», что кроме «Црвены Звезды» его компания поддерживает баскетбольный «Партизан» и сборную Сербии по теннису. Тогда же «Газпром» заключил с футбольным клубом новый трехлетний договор с возможностью продления на два года.

Следующее связующее событие — переход из «Црвены Звезды» в «Зенит» защитника Вукашина Йовановича. Контракт с чемпионом мира среди молодежных сборных заключили зимой 2016-го. За основу петербургского клуба 20-летний футболист еще не играл, а практику в течение года ему давал «Зенит-2». Сейчас Йованович выступает на правах аренды за «Бордо», и в чемпионате Франции он уже отыграл шесть матчей.

Но клубы тогда не заключили договор о сотрудничестве?

Очевидно, не заключили. Официально о партнерстве между сторонами было объявлено только в этом году. 22 февраля официальный сайт «Зенита» сообщил о подписании соответствующего контракта между президентом петербургского клуба Александром Дюковым (он также гендиректор «Газпромнефти») и главой «Црвены Звезды» Светозаром Мияиловичем.

— Документ предусматривает активное взаимодействие клубов по вопросам, связанным с подготовкой, организацией и проведением матчей, а также обмен знаниями и опытом в области развития возможностей для тренировки и повышения мастерства игроков основных и молодежных команд, — говорилось в заявлении. — «Зенит» и «Црвена Звезда» также договорились о совместных действиях в рамках сотрудничества с футбольными школами, академиями и представителями спортсменов, а также при решении трансферных вопросов.

Светозар Миялович и Александр Дюков после подписания договора о сотрудничестве.

Как отреагировали болельщики «Звезды»?

Громких возмущений не было. Один из пользователей фэйсбука вообще предложил одолжить у «Зенита» Халка и Данни, а другой болельщик — Бранислава Ивановича. Вот только по поводу бразильца теперь надо разговаривать с «Шанхай СИПГ», а Данни и Иванович стали в Петербурге игроками основного состава.

Для «Зенита» это же не первое сотрудничество с зарубежным клубом?

Еще в 2006 году клуб заключил партнерство с «Шальке» — как раз в это время спонсором гельзенкирхенцев стал «Газпром». Команды даже провели товарищескую игру на «Фелтинс Арене», которая завершилась поражением «Зенита» со счетом 1:2. «Газпром» спонсирует немецкий клуб и сейчас.

Весной 2016-го о дружбе с сине-бело-голубыми заговорили в Финляндии. Местный «Лахти» тогда арендовал у «Зенита» Ивана Соловьева и сообщил о переговорах по сотрудничеству с петербургским клубом. Учитывая нынешнее количество зенитовских воспитанников в финской команде, можно говорить, что стороны успешно договорились.

Сейчас за «Лахти» выступают три российских игрока: вратарь Александр Васютин (в прошлом году он забил гол в своем первом матче в чемпионате Финляндии), полузащитник Павел Осипов и нападающий Павел Назимов. Последние двое больше не принадлежат «Зениту», а Васютин находится в команде на правах аренды.