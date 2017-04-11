Кевин Гросскройц подписал контракт с «Дармштадтом»
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии по футболу Кевин Гросскройц подписал контракт с аутсайдером немецкой бундеслиги «Дармштадтом».
Контракт 28-летнего полузащитника рассчитан до июня 2019 года.
«Я с нетерпением жду выступлений за “Дармштадт”. (Главный тренер) Торстен Фрингс уверен в моих силах, он убедил меня, что этот переход — верный шаг. Я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде на пути к успеху», — приводятся слова Гросскройца на официальном сайте «Дармштадта».
Предыдущим клубом Гросскройца был «Штутгарт», который он покинул в начале марта после скандала с дракой в ночном клубе.
Основную часть карьеры Гросскройц провел в дортмундской «Боруссии», с которой дважды выиграл чемпионат Германии и Суперкубок страны.
«Дармштадт» после 28 туров набрал 15 очков, клуб занимает последнее место в турнирной таблице бундеслиги.
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