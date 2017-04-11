Кевин Гросскройц подписал контракт с «Дармштадтом»

Контракт 28-летнего полузащитника рассчитан до июня 2019 года.

«Я с нетерпением жду выступлений за “Дармштадт”. (Главный тренер) Торстен Фрингс уверен в моих силах, он убедил меня, что этот переход — верный шаг. Я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде на пути к успеху», — приводятся слова Гросскройца на официальном сайте «Дармштадта».

Предыдущим клубом Гросскройца был «Штутгарт», который он покинул в начале марта после скандала с дракой в ночном клубе.

Основную часть карьеры Гросскройц провел в дортмундской «Боруссии», с которой дважды выиграл чемпионат Германии и Суперкубок страны.

«Дармштадт» после 28 туров набрал 15 очков, клуб занимает последнее место в турнирной таблице бундеслиги.