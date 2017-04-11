Кркич может продолжить карьеру в «Эспаньоле»

Согласно информации источника, тренерский штаб каталонского клуба заинтересован в услугах 26-летнего футболиста. Ранее Кркич отметил, что одно из самых важных решений в своей карьере он наверняка примет летом 2017 года.



Кркич, игравший ранее за «Барселону» и являющийся воспитанником сине-гранатовых, пополнил состав немецкого клуба в зимнее трансферное окно. Со «Сток Сити» он связан контрактом до лета 2020 года.



За «Барселону» Кркич играл с 2007 по 2011 год, а также с 2013 по 2014 год.