Кркич может продолжить карьеру в «Эспаньоле»
Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич, выступающий на правах аренды в «Майнце», может продолжить карьеру в «Эспаньоле», сообщает Cope.
Согласно информации источника, тренерский штаб каталонского клуба заинтересован в услугах 26-летнего футболиста. Ранее Кркич отметил, что одно из самых важных решений в своей карьере он наверняка примет летом 2017 года.
Кркич, игравший ранее за «Барселону» и являющийся воспитанником
За «Барселону» Кркич играл с 2007 по 2011 год, а также с 2013 по 2014 год.
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