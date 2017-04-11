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— Играя в футбол в Казахстане на протяжении последних четырех лет, у меня сложилось впечатление, что у них там самые худшие судьи и футбольное правосудие. Однако спустя всего два месяца после возвращения в сербский футбол наши «эксперты» показали мне свое превосходство в этом сегменте! — возмущается молодой тренер.