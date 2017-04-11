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11 апреля 2017, 11:17 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Йован Голич: Думал, самые плохие футбольные судьи — в Казахстане. Но в Сербии еще хуже

Серб Йован Голич, выступавший последние годы в Казахстане за «Атырау» и «Тараз», стал по окончании прошлого сезона тренером «Инджии» у себя на родине. Новоявленный наставник успел высказаться относительно качества обслуживания футбольных матчей в Сербии и в нашей стране, сообщает Sports.kz.

Серб <span class=error>Йован</span> <span class=error>Голич</span> выступавший последние годы в Казахстане за <span class=error>Атырау</span> и <span class=error>Тараз</span> стал по окончании прошлого сезона тренером <span class=error>Инджии</span> у себя на родине. Новоявленный наставник успел высказаться относительно качества обслуживания футбольных матчей в Сербии и в нашей стране сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Играя в футбол в Казахстане на протяжении последних четырех лет, у меня сложилось впечатление, что у них там самые худшие судьи и футбольное правосудие. Однако спустя всего два месяца после возвращения в сербский футбол наши «эксперты» показали мне свое превосходство в этом сегменте! — возмущается молодой тренер.

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