Пиоли останется в «Интере», если клуб не договорится с Конте или Симеоне

В прессе неоднократно сообщалось о возможной отставке 51-летнего специалиста. Сам тренер говорил, что не думает о возможном уходе из «Интера».



La Gazzetta dello Sport сообщает, что руководство нерадзурри на самом деле окончательное решение пока не приняло. В «Интере» хотят видеть у руля команды главного тренера «Челси» Антонио Конте или наставника «Атлетико» Диего Симеоне. Лишь в том случае, если переманить итальянца или аргентинца не получится, Пиоли сохранит свою работу.



Ещё одним фактором, который может повлиять на работу Пиоли, может стать непопадание команды в Лигу Европы. После 31-го тура «Интер» занимает 7-е место, в четырёх очках от еврокубковой зоны.