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11 апреля 2017, 11:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пиоли останется в «Интере», если клуб не договорится с Конте или Симеоне

Будущее главного тренера «Интера» Стефано Пиоли по-прежнему туманно.

В прессе неоднократно сообщалось о возможной отставке 51-летнего специалиста. Сам тренер говорил, что не думает о возможном уходе из «Интера».

La Gazzetta dello Sport сообщает, что руководство нерадзурри на самом деле окончательное решение пока не приняло. В «Интере» хотят видеть у руля команды главного тренера «Челси» Антонио Конте или наставника «Атлетико» Диего Симеоне. Лишь в том случае, если переманить итальянца или аргентинца не получится, Пиоли сохранит свою работу.

Ещё одним фактором, который может повлиять на работу Пиоли, может стать непопадание команды в Лигу Европы. После 31-го тура «Интер» занимает 7-е место, в четырёх очках от еврокубковой зоны.

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