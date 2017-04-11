Эден Азар: Мне всегда нравилось больше обводить, чем забивать
Интервью бельгийца из «Челси» еженедельнику France Football.
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ГЛАВНОЕ — ПОЛУЧАТЬ ОТ ФУТБОЛА УДОВОЛЬСТВИЕ
— Есть футболисты, способные своей игрой вызывать у людей такие же эмоции, как своими творениями музыканты, поэты, художники. Вы из этого числа?
— Не знаю, это судить окружающим и болельщикам. Но, думаю, по стилю я такой же творческий человек.
— То есть в некотором роде артист?
— Такими можно назвать только великих футболистов. По мне, так АРТИСТЫ — это Зидан, Роналдиньо, так же Рикельме со своими передачами и своей манерой. Конечно, Месси. То, что он делает с мячом — фантастика! Не думаю, что могу стать с этими футболистами в один ряд. С другой стороны, повторяю, не мне судить — артист я или нет.
— А Йохан Кройф? Ваше отношение…
— Я совсем его не видел, только два или три видео — как можно по ним судить! То же самое могу сказать о Марадоне — не посчастливилось увидеть, как он играет. Я начал смотреть футбол с 1998-го — с чемпионата мира. Но по словам моего отца и людей старшего поколения, мнение которых уважаю, Кройф был фантастический футболист, и тренером стал тоже выдающимся. Один их тех, кто менял футбол. Когда слышишь, что о них рассказывают — диву даешься… Так же лет через пятнадцать я буду рассказывать о Зидане моим детям.
— Вы согласны, что в футболе есть свои артисты. Значит, футбол сродни искусству?
— Да, это искусство, но это и игра. Даже в таком великом клубе как «Челси» победа — это не самоцель. Для меня главное — получать от футбола удовольствие. Да, если выигрываем — это хорошо. А если даже не получили три очка, но все сделали для этого — не беда, победим в следующем матче.
— Главное, чтобы было зрелище?
— Да, публика должна получить удовольствие. Люди пришли на стадион именно ради этого — хотят провести приятно время, то есть увидеть зрелище. И от нас — игроков творцов — прежде всего зависит, получат ли они это.
— Когда толпа вскакивает со своих мест — вот это заводит?
— Да, это классно. Болельщик любит красивый футбол. Когда после матча люди мне говорят: «Ей богу, то, что ты сделал — это было здорово!» — это очень приятно. Мой прощальный матч в Лилле (20 мая 2012 года против «Нанси» — 4:1, прим. ред.) в этом плане самый запоминающийся. Весь стадион болел за Бельгию, за меня, были бельгийские флаги, ну и я постарался — сделал хет трик. Сильнее эмоций пока во время матча я не получал.
«КОГДА У ТЕБЯ МЯЧ — ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ…»
— Для вас важно не просто выполнить
— Именно так. Мне всегда говорили, главное — эффективность. Но красивое действие, даже если не принесло
— Но в современном футбол не просто таким игрокам творческого плана?
— Все зависит от команды. В
— Без него, без вас и вам подобных футбол стал бы скучным, так?
— Ну да… Хотя
— При вас в «Челси» сменилось четыре тренера (Ди Маттео, Бенитес, Моуринью и Хиддинк), Конте — пятый. При всех вы были на поле свободным художником или
— Что касается действий в обороне, установки у всех были разные. Что же касается атаки все говорили одно и то же: «Когда у тебя мяч — зеленый свет. Ты — мастер, такие как ты определяют результат, значит, не будем тебе говорить, делать то или это. Поступай, как считаешь нужным». Я могу сместиться вправо, влево, атаковать по центру и если за счет этого мы выигрываем — никто ни слова мне не скажет. То же самое было в «Лилле» при Руди (Гарсия, тренер). Но не только я получал такую свободу, Жервиньо и Мусса Сов тоже. Ведь сзади у нас играли трое таких цепных псов: Кабай, Бальмон, Мавуба. Но свобода свободой, а надо было делать результат.
— Творческий подход у вас — врожденный?
— Да. Такое нельзя приобрести на тренировках. Я уже в пять лет был такого стиля футболистом. Конечно, пришлось попахать, чтобы стать таким, каким есть сейчас. Но что твое — это твое. Творить — это такое состояние души.
«ЭТО МОЖНО НАЗВАТЬ И ОЗАРЕНИЕМ…»
— Ваша обводка — неожиданная, игра — такая непредсказуема. Сами то, когда получаете мяч, знаете, что сделаете в следующий момент?
— Нет. Меня часто спрашивают, имею ли в голове
— Игрок вашего плана должен иметь полную свободу самовыражения. Это так?
— А как меня ее лишить — этой свободы? Даже если тренер говорит одно, а я делаю другое, но если я забиваю, разве он может мне сказать: «Э, нет! Молодец — забил, но больше так не играй!» Он мне скажет другое: «Ну, хорошо, пусть будет по-твоему». Тренеры ведь понимают, что результат определяют именно творцы, так зачем им мешать.
— Вам нужен именно такой подход тренера: «делай, что хочешь»?
— Конечно. Но в футболе приходится выполнять и другую, не такую приятную работу. Бывают жуткие матчи, когда мало получаешь мяч, когда приходится большую часть времени обороняться. Но это тоже футбол. Знаю только одно: тогда наиболее полезен, когда играю в СВОЙ футбол, поэтому главное для меня — быть с мячом.
— Вы предпочитаете получать мяч в ноги или на ход?
— В ноги. В современном футболе многие просят, чтобы им делали передачи в свободное пространство. В этом компоненте мне есть, над чем работать, хотя в этом году наметился
— И
— Хороший вопрос. Когда получаю мяч, в следующие мгновения голова говорит: делай так, так и так. А затем «командуют» уже ноги, ступни, которые контактируют с мячом, и все тело.
— Давайте разберем детально
— Ну, до этого я успел оглядеться, знаю, где примерно партнеры и соперники. Мне уже примерно ясно, могу ли сделать передачу Педро, Диего (Коста) или Виллиану. И тогда надо решать — пасовать или идти в обводку. Месси всегда выбирает лучший вариант. У меня это не всегда получается. Иногда это понимаешь только, когда просматриваешь запись. Чем выше твой класс, тем чаще ты выбираешь лучшее решение. В этом плане я не могу себя
— Бывают матчи, когда хочется побыстрее освободиться от мяча?
— Да, в некоторых матчах чувствуешь, что не идет игра, и начинаешь мандражировать. Честно, когда видишь, что все запарываешь, а время идет, уже середина второго тайма — жуть… И что делать! Хорошо, если заменят. Когда у тебя черный день, когда ничего не получается, думаешь: да не надо мне делать передачи, ищите другие решения!
«КОГДА ПРОКИНЕШЬ МЯЧ ЗАЩИТНИКУ МЕЖДУ НОГ — ЕМУ ОБИДНО…»
— Есть особо неприятные соперники, у которых, скажем, одна задача — выключить вас из игры?
— Нет. Никогда никого не боялся, хотя существуют такие костоломы! Но никогда не убирал ноги. Это ведь футбол. Если в один прекрасный день сломают — такая, значит, судьба.
— Но ваша игра ведь строится на обводке, в некотором смысле вы провоцируете…
— Стараюсь, чтобы это не выглядело так провоцирующее. Я никогда не обводил, чтобы измываться над
— Допустим, перед вами два защитника и некому сделать передачу. Что делаете?
— Как что! Пойду в обводку. На все 100 даже 200%! Может быть, на мне нарушат правила. Если я закрываю мяч, соперник постарается его отобрать и обязательно будет контакт. Если передо мной два не очень быстрых соперника, не буду выпендриваться — постараюсь прокинуть мяч и убежать. Но иногда, приходится и пофинтить, чтобы раскачать их.
— При обводке используете все части стопы?
— Да, кроме пятки. Прокидывать пяткой сложновато. Начинаю дриблинг внешней или внутренней стороной стопы, чаще всего правой ноги, затем в дело вступает левая.
— Но предпочитаете вести мяч внешней стороной стопы?
— То же самое мне говорил в свое время Марк Вильмотс — что я, мол, слишком часто использую шведу. Я же отвечал, что это не специально. Делаю то, что удобнее в данный момент. Все происходит автоматически. Потом я чаще играю слева, но правша, и когда смещаюсь в центр, чтобы пробить сильнейшей ногой, лучше всего прокидывать мяч шведой.
«МЯЧ — МОЙ САМЫЙ ВЕРНЫЙ КОРЕШ…»
— Обвести соперника — кайф?
— Да, это здорово. Мне всегда нравилось больше обводить, чем забивать. Если я в порядке — обязательно иду в обводку. Да потом, это же такая красота! А гол — это другого рода удовольствие. Но самый класс, когда сочетается и то и это: делаю финт, соперник валится с ног, и я забиваю! Получаешь удовольствие и от красивой передачи. Но обводить — это для меня особенное. В академии «Лилля» я часто просматривал видео Роналдиньо и Робиньо. Этот второй мне очень нравился. Такой маленький, худенький, но какой красавец на поле! У него лучше всех получались финты, «перешагивание». Я залезал в You Tube и часами смотрел, как они это делают — Зидан, Анри….
— А какой у вас любимый финт?
— Пробросить между ног. Не хочу употреблять слово «унизить» соперника, но для того, кто пускает мяч между ног — это очень болезненно. Такой изящный приемчик. «Перешагивание» — это когда есть пространство, куда рвануть. Удар «Рабона» (удар по мячу
— Что значит для вас мяч — можно отношение к нему сравнить как к игрушке, к приятелю, к женщине, к любовнице?
— Он — мой приятель, конечно приятель. Знаком с ним с самого появления на свет божий. В моей жизни они были разной формы, размеров, но все были приятелями. (Смеется). Он -мой самый верный кореш. Их было штук пятнадцать — везде, во всех комнатах. Ребенком разве что не спал с мячом в обнимку, но днем не расставались.
— В вашей манере вести мяч такая деликатность — не ведете мяч, а гладите его, ласкаете…
— Да, иногда ласкаю. Но когда надо обводить — не до деликатности ведь? Когда бью — да, удар такой мягкий, как у Тьерри Анри, когда закручивает. Что замечательно, я с ним могу делать все, что хочу, и он, как человек, может быть разным. Я могу к нему относиться как к женщине, как к дружбану или как старикашке… (Смеется).
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