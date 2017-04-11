Эден Азар: Мне всегда нравилось больше обводить, чем забивать

ГЛАВНОЕ — ПОЛУЧАТЬ ОТ ФУТБОЛА УДОВОЛЬСТВИЕ

— Есть футболисты, способные своей игрой вызывать у людей такие же эмоции, как своими творениями музыканты, поэты, художники. Вы из этого числа?

— Не знаю, это судить окружающим и болельщикам. Но, думаю, по стилю я такой же творческий человек.

— То есть в некотором роде артист?

— Такими можно назвать только великих футболистов. По мне, так АРТИСТЫ — это Зидан, Роналдиньо, так же Рикельме со своими передачами и своей манерой. Конечно, Месси. То, что он делает с мячом — фантастика! Не думаю, что могу стать с этими футболистами в один ряд. С другой стороны, повторяю, не мне судить — артист я или нет.

— А Йохан Кройф? Ваше отношение…

— Я совсем его не видел, только два или три видео — как можно по ним судить! То же самое могу сказать о Марадоне — не посчастливилось увидеть, как он играет. Я начал смотреть футбол с 1998-го — с чемпионата мира. Но по словам моего отца и людей старшего поколения, мнение которых уважаю, Кройф был фантастический футболист, и тренером стал тоже выдающимся. Один их тех, кто менял футбол. Когда слышишь, что о них рассказывают — диву даешься… Так же лет через пятнадцать я буду рассказывать о Зидане моим детям.

— Вы согласны, что в футболе есть свои артисты. Значит, футбол сродни искусству?

— Да, это искусство, но это и игра. Даже в таком великом клубе как «Челси» победа — это не самоцель. Для меня главное — получать от футбола удовольствие. Да, если выигрываем — это хорошо. А если даже не получили три очка, но все сделали для этого — не беда, победим в следующем матче.

— Главное, чтобы было зрелище?

— Да, публика должна получить удовольствие. Люди пришли на стадион именно ради этого — хотят провести приятно время, то есть увидеть зрелище. И от нас — игроков творцов — прежде всего зависит, получат ли они это.

— Когда толпа вскакивает со своих мест — вот это заводит?

— Да, это классно. Болельщик любит красивый футбол. Когда после матча люди мне говорят: «Ей богу, то, что ты сделал — это было здорово!» — это очень приятно. Мой прощальный матч в Лилле (20 мая 2012 года против «Нанси» — 4:1, прим. ред.) в этом плане самый запоминающийся. Весь стадион болел за Бельгию, за меня, были бельгийские флаги, ну и я постарался — сделал хет трик. Сильнее эмоций пока во время матча я не получал.

«КОГДА У ТЕБЯ МЯЧ — ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ…»

— Для вас важно не просто выполнить какой-то прием, но чтобы это было красиво?

— Именно так. Мне всегда говорили, главное — эффективность. Но красивое действие, даже если не принесло какую-то пользу, не перестает от этого быть красивым. Конечно, лучше, если оно при этом будет еще и эффективным. Красиво прокинуть мяч между ног соперника или забить не какой-то вымученный гол, а в девятку. Люди запоминают именно это, и я хочу, чтобы и от меня что-то осталось в их памяти. Я таким был всегда, даже в десять лет, и не изменюсь. Футбол — волшебный вид спорта. И я должен своей игрой вызывать эмоции публики. Именно так.

— Но в современном футбол не просто таким игрокам творческого плана?

— Все зависит от команды. В каких-то такие игроки ценятся больше, чем в других. Но действительно, часто слышишь: «Главное — результат, а не какая-то красота». Но мы — творческие игроки — на этот счет не заморачиваемся. Главное — творить. Остальное — приложится. Вот посмотрите на Неймара….

— Без него, без вас и вам подобных футбол стал бы скучным, так?

— Ну да… Хотя кто-то увидит свою красоту и в глухой обороне или в матче без голов. Но для тех, кто пришел на зрелище, если футбол лишить дриблеров, это уже будет не то.

— При вас в «Челси» сменилось четыре тренера (Ди Маттео, Бенитес, Моуринью и Хиддинк), Конте — пятый. При всех вы были на поле свободным художником или кто-то ставил вас в какие-то рамки?

— Что касается действий в обороне, установки у всех были разные. Что же касается атаки все говорили одно и то же: «Когда у тебя мяч — зеленый свет. Ты — мастер, такие как ты определяют результат, значит, не будем тебе говорить, делать то или это. Поступай, как считаешь нужным». Я могу сместиться вправо, влево, атаковать по центру и если за счет этого мы выигрываем — никто ни слова мне не скажет. То же самое было в «Лилле» при Руди (Гарсия, тренер). Но не только я получал такую свободу, Жервиньо и Мусса Сов тоже. Ведь сзади у нас играли трое таких цепных псов: Кабай, Бальмон, Мавуба. Но свобода свободой, а надо было делать результат.

— Творческий подход у вас — врожденный?

— Да. Такое нельзя приобрести на тренировках. Я уже в пять лет был такого стиля футболистом. Конечно, пришлось попахать, чтобы стать таким, каким есть сейчас. Но что твое — это твое. Творить — это такое состояние души. Что-то, конечно, изменилось. Ведь постоянно что-то вытворять на поле — это тоже не правильно. Все хорошо в меру.

«ЭТО МОЖНО НАЗВАТЬ И ОЗАРЕНИЕМ…»

— Ваша обводка — неожиданная, игра — такая непредсказуема. Сами то, когда получаете мяч, знаете, что сделаете в следующий момент?

— Нет. Меня часто спрашивают, имею ли в голове какой-то план, прежде чем получу мяч. Даже с Тьерри Анри мы обсуждали эту тему. Он мне говорил, что сам перед обводкой думает, каким макаром будет сейчас это делать. Но я — другой. Никакого плана в голове нет. Принимаю мяч, и в следующее мгновение решение приходит само собой. Автоматически, инстинктивно. Это можно назвать и озарением.

— Игрок вашего плана должен иметь полную свободу самовыражения. Это так?

— А как меня ее лишить — этой свободы? Даже если тренер говорит одно, а я делаю другое, но если я забиваю, разве он может мне сказать: «Э, нет! Молодец — забил, но больше так не играй!» Он мне скажет другое: «Ну, хорошо, пусть будет по-твоему». Тренеры ведь понимают, что результат определяют именно творцы, так зачем им мешать.

— Вам нужен именно такой подход тренера: «делай, что хочешь»?

— Конечно. Но в футболе приходится выполнять и другую, не такую приятную работу. Бывают жуткие матчи, когда мало получаешь мяч, когда приходится большую часть времени обороняться. Но это тоже футбол. Знаю только одно: тогда наиболее полезен, когда играю в СВОЙ футбол, поэтому главное для меня — быть с мячом.

— Вы предпочитаете получать мяч в ноги или на ход?

— В ноги. В современном футболе многие просят, чтобы им делали передачи в свободное пространство. В этом компоненте мне есть, над чем работать, хотя в этом году наметился кое-какой прогресс. Но мне комфортнее иметь мяч рядом, под ногами — тогда я наиболее опасен. Иногда пытаешься открыться, делаешь какие-то маневры, но все как-то невпопад, естественно, мяч не получаю. И тогда думаешь: на кой черт это сдалось! Лучше уж получу мяч в ноги — тогда делай, что душа пожелает! (смеется).

— И все-таки, как у вас все происходит? Голова командует или ноги?

— Хороший вопрос. Когда получаю мяч, в следующие мгновения голова говорит: делай так, так и так. А затем «командуют» уже ноги, ступни, которые контактируют с мячом, и все тело.

— Давайте разберем детально какую-то ситуацию. Вот получаете мяч, и далее…

— Ну, до этого я успел оглядеться, знаю, где примерно партнеры и соперники. Мне уже примерно ясно, могу ли сделать передачу Педро, Диего (Коста) или Виллиану. И тогда надо решать — пасовать или идти в обводку. Месси всегда выбирает лучший вариант. У меня это не всегда получается. Иногда это понимаешь только, когда просматриваешь запись. Чем выше твой класс, тем чаще ты выбираешь лучшее решение. В этом плане я не могу себя все-таки назвать таким уж великим.

— Бывают матчи, когда хочется побыстрее освободиться от мяча?

— Да, в некоторых матчах чувствуешь, что не идет игра, и начинаешь мандражировать. Честно, когда видишь, что все запарываешь, а время идет, уже середина второго тайма — жуть… И что делать! Хорошо, если заменят. Когда у тебя черный день, когда ничего не получается, думаешь: да не надо мне делать передачи, ищите другие решения!

«КОГДА ПРОКИНЕШЬ МЯЧ ЗАЩИТНИКУ МЕЖДУ НОГ — ЕМУ ОБИДНО…»

— Есть особо неприятные соперники, у которых, скажем, одна задача — выключить вас из игры?

— Нет. Никогда никого не боялся, хотя существуют такие костоломы! Но никогда не убирал ноги. Это ведь футбол. Если в один прекрасный день сломают — такая, значит, судьба.

— Но ваша игра ведь строится на обводке, в некотором смысле вы провоцируете…

— Стараюсь, чтобы это не выглядело так провоцирующее. Я никогда не обводил, чтобы измываться над кем-то — раз обвел, второй, третий… Хотя, согласен, когда прокинешь мяч защитнику между ног, ему это обидно. Но ведь люди понимают, что не хочу этим как-то унизить.

— Допустим, перед вами два защитника и некому сделать передачу. Что делаете?

— Как что! Пойду в обводку. На все 100 даже 200%! Может быть, на мне нарушат правила. Если я закрываю мяч, соперник постарается его отобрать и обязательно будет контакт. Если передо мной два не очень быстрых соперника, не буду выпендриваться — постараюсь прокинуть мяч и убежать. Но иногда, приходится и пофинтить, чтобы раскачать их.

— При обводке используете все части стопы?

— Да, кроме пятки. Прокидывать пяткой сложновато. Начинаю дриблинг внешней или внутренней стороной стопы, чаще всего правой ноги, затем в дело вступает левая.

— Но предпочитаете вести мяч внешней стороной стопы?

— То же самое мне говорил в свое время Марк Вильмотс — что я, мол, слишком часто использую шведу. Я же отвечал, что это не специально. Делаю то, что удобнее в данный момент. Все происходит автоматически. Потом я чаще играю слева, но правша, и когда смещаюсь в центр, чтобы пробить сильнейшей ногой, лучше всего прокидывать мяч шведой.

«МЯЧ — МОЙ САМЫЙ ВЕРНЫЙ КОРЕШ…»

— Обвести соперника — кайф?

— Да, это здорово. Мне всегда нравилось больше обводить, чем забивать. Если я в порядке — обязательно иду в обводку. Да потом, это же такая красота! А гол — это другого рода удовольствие. Но самый класс, когда сочетается и то и это: делаю финт, соперник валится с ног, и я забиваю! Получаешь удовольствие и от красивой передачи. Но обводить — это для меня особенное. В академии «Лилля» я часто просматривал видео Роналдиньо и Робиньо. Этот второй мне очень нравился. Такой маленький, худенький, но какой красавец на поле! У него лучше всех получались финты, «перешагивание». Я залезал в You Tube и часами смотрел, как они это делают — Зидан, Анри….

— А какой у вас любимый финт?

— Пробросить между ног. Не хочу употреблять слово «унизить» соперника, но для того, кто пускает мяч между ног — это очень болезненно. Такой изящный приемчик. «Перешагивание» — это когда есть пространство, куда рвануть. Удар «Рабона» (удар по мячу из-за опорной ноги, когда обе скрещиваются) — это больше на публику. За всю жизнь ударил так раз двадцать и только однажды был какой-то толк.

— Что значит для вас мяч — можно отношение к нему сравнить как к игрушке, к приятелю, к женщине, к любовнице?

— Он — мой приятель, конечно приятель. Знаком с ним с самого появления на свет божий. В моей жизни они были разной формы, размеров, но все были приятелями. (Смеется). Он -мой самый верный кореш. Их было штук пятнадцать — везде, во всех комнатах. Ребенком разве что не спал с мячом в обнимку, но днем не расставались.

— В вашей манере вести мяч такая деликатность — не ведете мяч, а гладите его, ласкаете…

— Да, иногда ласкаю. Но когда надо обводить — не до деликатности ведь? Когда бью — да, удар такой мягкий, как у Тьерри Анри, когда закручивает. Что замечательно, я с ним могу делать все, что хочу, и он, как человек, может быть разным. Я могу к нему относиться как к женщине, как к дружбану или как старикашке… (Смеется).