«Лестер» подписал контракт с футболистом из 7-го английского дивизиона

Об этом сообщает Sky Sports.



Команда Гордона любительская и выступает в седьмом по силе английском дивизионе, где занимает 14-е место. Контракт с 22-летним форвардом рассчитан на полтора года.



Внимание скаутов «Лестера» Гордон привлёк тем, что в текущем сезоне забил 11 голов. После непродолжительного просмотра футболист подписал контракт.