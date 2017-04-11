«Лестер» подписал контракт с футболистом из 7-го английского дивизиона
Ряды «Лестер Сити» пополнил нападающий Джош Гордон, права на которого принадлежат «Стаффорд Рейнджерс».
Об этом сообщает Sky Sports.
Команда Гордона любительская и выступает в седьмом по силе английском дивизионе, где занимает 14-е место. Контракт с 22-летним форвардом рассчитан на полтора года.
Внимание скаутов «Лестера» Гордон привлёк тем, что в текущем сезоне забил 11 голов. После непродолжительного просмотра футболист подписал контракт.
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