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11 апреля 2017, 11:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лестер» подписал контракт с футболистом из 7-го английского дивизиона

Ряды «Лестер Сити» пополнил нападающий Джош Гордон, права на которого принадлежат «Стаффорд Рейнджерс».

Об этом сообщает Sky Sports.

Команда Гордона любительская и выступает в седьмом по силе английском дивизионе, где занимает 14-е место. Контракт с 22-летним форвардом рассчитан на полтора года.

Внимание скаутов «Лестера» Гордон привлёк тем, что в текущем сезоне забил 11 голов. После непродолжительного просмотра футболист подписал контракт.

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