В цифровом разрезе
Каждый новый тур футбольного чемпионата Казахстана 2017 года в
Премьер-Лиге преподносит отечественным поклонникам игры миллионов все новые сюрпризы. И этому уже никто, кажется, не удивляется. Когда неожиданности становятся нормой — это тоже, своего рода, уже закономерность.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Но есть такое понятие, как статистика, — и она в состоянии достаточно беспристрастно дать определенную картину того или иного соревнования на основании собственных данных. Что ж, давайте попробуем взглянуть на КПЛ-2017 с этого ракурса.
С начала турнира в его рамках состоялось 32 поединка. Забито в них было 67 мячей. Таким образом, средняя результативность соревнования на данный момент составляет около 2,09 взятий ворот за игру. При этом игравшие дом команды поражали цель 37 раз (примерно 1,16 за матч), а выступавшие на выезде дружины — 30 (около 0,94 за встречу). Хозяева поля одержали 13 побед (40,62% от общего количества прошедших матчей), гости выиграли 8 поединков (25%), 11 встреч победителя не выявили (34,38%).
С момента старта нынешнего чемпионата страны по футболу в сильнейшем дивизионе состоявшиеся с его рамках матчи просмотрели 122 590 зрителей. Получается, средняя посещаемость соревнования на сегодняшний день составляет примерно 3 831 человек на каждой игре. При этом больше всего зрителей пока посещает алматинский «Центральный»: очевидцами четырех прошедших здесь поединков стали 35 500 любителей футбола — по 8 875 зрителей на каждой встрече в среднем. 6 667 человек приходит в среднем на каждый матч в Шымкенте — три матча на местном стадионе имени Кажымукана посмотрели, согласно игровых протоколов, 20 000 любителей футбола. А вот стадион «Жаксы» в Щучинске, который принял пока всего лишь только одну игру КПЛ-2017, посетило всего 150 болельщиков. Два матча на темиртауском «Металлурге» собрали только 2 500 человек — по 1 250 на игре в среднем.
Неудивительно, пожалуй, что самой посещаемой командой чемпионата Казахстана в
На данный момент в турнире Казахстанской
Любопытно, что до сих пор в пяти с лишним турах
Самый быстрый гол КПЛ-2017 забил 12 марта в ворота «Шахтера» уральский чилиец Матиас Рубио, отличившийся уже на 2 минуте встречи. За пределами основных 90 минут оказались взятия ворот в исполнении Мардана Толебека из «Ордабасы», забившего со штрафного 12 матча атыраусцам, реализовавших пенальти Стефана Николича из «Кайсара» (8 марта в игре с «Окжетпесом») и кокшетауца Виталия Волкова (12 марта в поединке с «Кайратом»), а также автогол Сергея Скорых из «Шахтера» 1 апреля в матче с «Астаной».
Что касается среднего возраста команд КПЛ-2017 — реального, а не того, что выводится согласно заявки, — то здесь старше всех «Ордабасы»: средний возраст игроков шымкентской команды, выходивших на поле в матчах продолжающегося соревнования, составляет примерно 29,4 лет. Далее по опытности следуют «Иртыш» (29,2) и «Кайсар» (28,6). Моложе других «Тобол» (27,2), недалеко ушли от костанайцев в этом плане «Шахтер» (27,4) и «Астана» (27,6).
Статистика, как говорят иногда, — вещь упрямая. Зато — определенно, полезная.
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