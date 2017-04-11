В цифровом разрезе

Но есть такое понятие, как статистика, — и она в состоянии достаточно беспристрастно дать определенную картину того или иного соревнования на основании собственных данных. Что ж, давайте попробуем взглянуть на КПЛ-2017 с этого ракурса.



С начала турнира в его рамках состоялось 32 поединка. Забито в них было 67 мячей. Таким образом, средняя результативность соревнования на данный момент составляет около 2,09 взятий ворот за игру. При этом игравшие дом команды поражали цель 37 раз (примерно 1,16 за матч), а выступавшие на выезде дружины — 30 (около 0,94 за встречу). Хозяева поля одержали 13 побед (40,62% от общего количества прошедших матчей), гости выиграли 8 поединков (25%), 11 встреч победителя не выявили (34,38%).



С момента старта нынешнего чемпионата страны по футболу в сильнейшем дивизионе состоявшиеся с его рамках матчи просмотрели 122 590 зрителей. Получается, средняя посещаемость соревнования на сегодняшний день составляет примерно 3 831 человек на каждой игре. При этом больше всего зрителей пока посещает алматинский «Центральный»: очевидцами четырех прошедших здесь поединков стали 35 500 любителей футбола — по 8 875 зрителей на каждой встрече в среднем. 6 667 человек приходит в среднем на каждый матч в Шымкенте — три матча на местном стадионе имени Кажымукана посмотрели, согласно игровых протоколов, 20 000 любителей футбола. А вот стадион «Жаксы» в Щучинске, который принял пока всего лишь только одну игру КПЛ-2017, посетило всего 150 болельщиков. Два матча на темиртауском «Металлурге» собрали только 2 500 человек — по 1 250 на игре в среднем.



Неудивительно, пожалуй, что самой посещаемой командой чемпионата Казахстана в Премьер-Лиге является на данный момент «Кайрат», чьи матчи, в целом (и дома, и на выезде), посмотрели 41 000 любителей футбола. А вот наиболее непопулярной командой КПЛ сейчас является «Шахтер» — игры карагандинцев в этом году вживую увидели всего-навсего 9 000 человек в общем. А больше всего болельщиков пришло на игру «Кайрат» — «Кайсар» 31 марта — 14 000.



На данный момент в турнире Казахстанской Премьер-Лиги нынешнего сезона в составах команд на поле выходило 228 футболистов. При этом помимо граждан нашей страны в соревновании были уже заиграны представители 41 государства. Наибольшее количество легионеров представляют у нас Сербию — 11 человек. Российских игроков на поле в КПЛ-2017 уже выходило 9, украинских — 8.



Любопытно, что до сих пор в пяти с лишним турах Премьер-Лиги судьями было назначено 5 11-метровых штрафных ударов. И все они оказались реализованы. При этом 2 пенальти были назначены в ворота «Акжайыка». А вот исполняли 11-метровые пять разных команд.



Самый быстрый гол КПЛ-2017 забил 12 марта в ворота «Шахтера» уральский чилиец Матиас Рубио, отличившийся уже на 2 минуте встречи. За пределами основных 90 минут оказались взятия ворот в исполнении Мардана Толебека из «Ордабасы», забившего со штрафного 12 матча атыраусцам, реализовавших пенальти Стефана Николича из «Кайсара» (8 марта в игре с «Окжетпесом») и кокшетауца Виталия Волкова (12 марта в поединке с «Кайратом»), а также автогол Сергея Скорых из «Шахтера» 1 апреля в матче с «Астаной».



Что касается среднего возраста команд КПЛ-2017 — реального, а не того, что выводится согласно заявки, — то здесь старше всех «Ордабасы»: средний возраст игроков шымкентской команды, выходивших на поле в матчах продолжающегося соревнования, составляет примерно 29,4 лет. Далее по опытности следуют «Иртыш» (29,2) и «Кайсар» (28,6). Моложе других «Тобол» (27,2), недалеко ушли от костанайцев в этом плане «Шахтер» (27,4) и «Астана» (27,6).



Статистика, как говорят иногда, — вещь упрямая. Зато — определенно, полезная.