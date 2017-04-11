Филипе Луис: Мы уверены, что Гризманн останется в «Атлетико»
Защитник «Атлетико» Филипе Луис уверен, что его одноклубник Антуан Гризманн останется в команде.
По словам бразильца, слухи о возможном уходе француза не имеют под собой основания.
— Тут нечего обсуждать, не о чем говорить. Мы все уверены, что Гризманн останется, — цитирует Goal Фелипе Луиса. — С каждой неделей он прогрессирует. Это гениальный игрок. Я понимаю, почему ему пророчат «Золотой мяч».
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